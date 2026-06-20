Сборная Нидерландов одержала одну из самых убедительных побед второго тура чемпионата мира, разгромив Швецию со счётом 5:1. После ничьей в первом матче команда Рональда Кумана заметно улучшила свои позиции в борьбе за выход в плей-офф.

Сборная Нидерландов не оставила шансов Швеции в матче группы F чемпионата мира, забив пять мячей и одержав первую победу на турнире.

Судьба встречи во многом была решена уже в дебюте. Главным героем стартового отрезка стал Брайан Бробби, который дважды отличился к 17-й минуте. Сначала форвард замкнул передачу Коди Гакпо и отправил мяч в пустые ворота, а затем после навеса Дензела Дюмфриса точно пробил в нижний угол ворот.

Швеция могла сократить отставание ещё до перерыва, когда Густав Лагербильке отправил мяч в сетку после розыгрыша штрафного, однако арбитры зафиксировали офсайд.

После отдыха нидерландцы окончательно сняли вопросы о победителе. На 47-й минуте Гакпо довёл счёт до 3:0, а спустя несколько минут оформил дубль после передачи Крисенсио Саммервилла.

Шведы всё же сумели ответить. Вышедший на замену Антони Эланга уже через минуту после появления на поле воспользовался передачей Александера Исака, убежал от защитников и эффектно переиграл голкипера Барта Вербрюггена.

Однако на большее сборную Швеции не хватило.

Точку в матче поставил Саммервилл, который на 89-й минуте завершил контратаку точным ударом и установил окончательный счёт — 5:1.

Что важно знать: обе команды подошли к матчу после результативных первых туров. Швеция ранее разгромила Тунис со счётом 5:1, а Нидерланды потеряли очки в игре с Японией, завершившейся вничью 2:2. Поэтому победа была особенно важна для нидерландцев.

Отдельно стоит отметить вклад игроков «Ливерпуля». Если в первом туре Александер Исак стал одним из главных героев шведской сборной, то на этот раз ключевую роль сыграл Коди Гакпо, оформивший два гола и одну результативную передачу.

После двух туров Нидерланды значительно улучшили свои шансы на выход в плей-офф, тогда как Швеции предстоит бороться за путёвку в следующую стадию в заключительном матче группового этапа.

Борьба в группе F продолжится позднее матчем между Тунисом и Японией, который может серьёзно повлиять на расстановку сил перед последним туром.