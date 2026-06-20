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Красная карточка и быстрый гол: Парагвай выбил Турцию из борьбы за плей-офф ЧМ 0 64

Спорт
Дата публикации: 20.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Сборная Парагвая
ФОТО: пресс-фото

Сборная Парагвая одержала минимальную победу над Турцией на чемпионате мира по футболу и сохранила шансы на выход из группы. Турецкая команда после второго поражения подряд досрочно лишилась возможности пробиться в плей-офф.

Сборная Парагвая во втором туре группового этапа чемпионата мира обыграла Турцию со счётом 1:0 и вернулась в борьбу за выход в следующую стадию турнира.

Судьба встречи была решена уже в самом начале матча. На второй минуте Матиас Галарса нанёс точный дальний удар низом, отправив мяч в правый нижний угол ворот.

Турция была близка к ответному голу ещё до перерыва. На 35-й минуте после подачи в штрафную Мерт Мюлдюр пробил головой, однако мяч сначала попал в перекладину, а затем в штангу.

В нескольких других эпизодах парагвайскую команду выручил вратарь Орландо Хиль, сохранивший свои ворота в неприкосновенности.

Серьёзным испытанием для Парагвая стало удаление Мигеля Альмирона в концовке первого тайма. После красной карточки команда была вынуждена провести весь второй тайм в меньшинстве.

Примечательно, что Альмирон стал первым футболистом турнира, удалённым по новым правилам, предусматривающим красную карточку за прикрывание рта рукой во время конфликта на поле.

Что важно знать: несмотря на игру вдесятером на протяжении всего второго тайма, Парагвай сумел удержать победный счёт и сохранить реальные шансы на выход в плей-офф.

В другом матче группы сборная США обыграла Австралию со счётом 2:0 и первой обеспечила себе место в следующем раунде турнира.

После двух туров в группе D лидируют американцы с шестью очками. У Австралии и Парагвая по три очка, тогда как Турция остаётся без набранных баллов.

Для турецкой сборной это поражение стало роковым: даже победа в заключительном матче уже не позволит ей подняться в число участников плей-офф.

Групповой этап чемпионата мира завершится 27 июня, после чего начнутся матчи на выбывание. Борьба за путёвки в следующую стадию в группе D продолжится до последнего тура.

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#футбол #США #Австралия #Турция #спорт #Парагвай
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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