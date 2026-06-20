Рабочая неделя Андриса Кулбергса начнется тогда, когда остальные латвийцы еще будут праздновать Лиго. Премьер отправится в польский Гданьск, где пройдет конференция по восстановлению Украины.

После возвращения в Ригу премьер начнет серию встреч с министрами для подробного обсуждения основных приоритетов каждого министерства. Первыми "на ковер" вызваны министр здоровья Хосам Абу Мери и министр образования Илзе Индриксоне.

А уже в пятницу, 27-го июня, по инициативе Кулбергса пройдет выездное заседание правительства в Латгалии! Заседание правительства - впервые в новейшей истории, - пройдет на военной базе "Lūznava"! В повестке дня - укрепление восточной границы и экономическое развитие региона.