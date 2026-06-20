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Кто представляет Латвию в парламенте: исследование показало перекосы в составе Сейма 1 234

Политика
Дата публикации: 20.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Сейм Латвии
ФОТО: LETA

Состав Сейма Латвии лишь частично отражает структуру общества. Молодые люди, женщины и представители рабочих профессий в парламенте представлены значительно слабее, чем в населении страны, говорится в исследовании центра общественной политики Providus.

Латвийский парламент по-прежнему формируют преимущественно люди среднего возраста с высшим образованием и опытом работы в политике или государственном управлении. К такому выводу пришла исследовательница Providus Лига Стафецка в докладе «Кому есть (нет) место в Сейме Латвии?».

Средний возраст депутатов 14-го Сейма составляет 48 лет. Самой многочисленной группой являются политики в возрасте от 51 до 60 лет — они занимают около трети мест в парламенте. При этом молодых депутатов заметно меньше: среди ста парламентариев только пять человек находятся в возрасте от 21 до 30 лет.

Исследование также выявило существенный гендерный дисбаланс. Несмотря на то, что женщины составляют около 55% взрослого населения Латвии, в Сейме им принадлежит лишь 30% мест. Мужчины занимают остальные 70%.

По мнению автора исследования, на такое соотношение влияет не только демография, но и партийная практика формирования списков кандидатов. Женщины нередко оказываются на менее проходных позициях, что снижает их шансы на избрание. В то же время в некоторых партиях наблюдается обратная тенденция, когда женщины чаще занимают верхние строчки списков и успешнее проходят в парламент.

Не менее заметен разрыв и по уровню образования. Из 100 депутатов 90 имеют высшее образование. Половина парламентариев обладает степенью магистра, а 11 депутатов имеют докторскую степень.

Что важно знать: исследование касается не качества работы депутатов, а того, насколько парламент отражает структуру общества. Авторы обращают внимание, что некоторые группы населения представлены значительно слабее своей доли среди жителей страны.

Профессиональный опыт депутатов также оказался довольно однородным. Более 80% парламентариев ранее работали руководителями, специалистами высокого уровня или занимали должности в сфере управления. Представители технических специальностей и рабочих профессий в парламенте встречаются редко.

Ещё одна особенность латвийской политики — ограниченный круг людей, из которого формируются будущие депутаты. Около четверти нынешнего состава Сейма можно считать профессиональными политиками, а более половины до избрания уже занимали политические или политически назначаемые должности.

Исследование показывает, что важной ступенью на пути в парламент остаётся работа в самоуправлениях. Именно там многие будущие депутаты получают первый политический опыт и становятся известными избирателям.

По мнению Стафецки, проблему усугубляет низкая вовлечённость жителей в партийную деятельность. В 2025 году членами политических партий были около 24 тысяч человек — лишь 1,6% граждан, имеющих право голоса. По европейским меркам это очень низкий показатель.

Авторы исследования предупреждают, что недостаточное представительство различных групп населения может влиять на доверие к политическим институтам. Сейчас Сейму доверяют около 28% жителей страны, а уровень доверия к политическим партиям ещё ниже.

В докладе предлагается расширять круг членов партий и уделять больше внимания разнообразию кандидатов, чтобы парламент в большей степени отражал состав латвийского общества.

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#образование #Латвия #депутаты #общество #парламент #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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