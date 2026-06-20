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Сегодня распахнутся двери перед желающими поруководить Латвией 0 84

Политика
Дата публикации: 20.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: CVK, выборы в Сейм Латвии
ФОТО: LETA

Сегодня Центризбирком начнет принимать списки партий и объединений, которые будут бороться за заветные места в 15-м Сейме. Подача списков завершится 5-го июля. По прогнозам, в выборах в парламент нового созыва будут участвовать не менее 14 партий и объединений

Пока очевидно, что за заветные места в 15-м Сейме намерены бороться все партии, которые представлены в нынешнем парламенте («Новое Единство», «Латвия на первом месте», Объединенный список, Союз зеленых и крестьян, «Стабильности!», Национальное объединение и «Прогрессивные»).

Надеются попасть в Сейм и внепарламентские политические силы – Суверенная власть»-Младолатыши», «Центр согласия», Новая консервативная партия, «Мы меняем правила», список Гобземса, «Для развития Латвии», «Восходящее солнце»…

Напомним, что для прохождения в Сейм действует пятипроцентный барьер, однако на госдотацию могут претендовать все политические силы, которые получили хотя бы 2% голосов избирателей.

После завершения подачи списков состоится традиционная жеребьевка, в ходе которой каждая партия/объединение получат номер и именно в таком порядке, согласно выбранному номеру, избирателям и будут выдаваться стопки со списками партий.

Отметим, что основной день выборов – 3-е октября. Но проголосовать предварительно (отдать свой голос на хранение) можно будет и в предыдущие дни, начиная с 28-го сентября. Участки, правда, будут работать в определенные часы.

4-го октября утром уже будут обнародованы предварительные результаты выборов. Согласно принятому недавно закону, подсчет голосов будет производиться вручную.

Новый Сейм на свое первое заседание соберется 3-го ноября.

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#выборы #Сейм #Латвия #партии #голосование
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Эдуард Эльдаров
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