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Расследование Rail Baltica приближается к новой стадии: в деле могут появиться подозреваемые 0 149

Политика
Дата публикации: 20.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Rail Baltica, знак правосудия и наручники
ФОТО: BB.LV/AI

Уже в этом году в уголовном процессе, связанном с реализацией проекта Rail Baltica, могут появиться лица со статусом подозреваемых. Об этом заявил генеральный прокурор Латвии Армин Мейстер.

В уголовном процессе по возможным нарушениям при реализации проекта Rail Baltica уже в этом году могут появиться лица, которым будет предоставлено право на защиту, сообщил в интервью агентству ЛЕТА генеральный прокурор Армин Мейстер.

По его словам, расследование было передано из Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) в Генеральную прокуратуру. В настоящее время прокурор изучает материалы дела и готовит заключение о дальнейших процессуальных действиях.

Как отметил Мейстер, прокуратуре предстоит решить, достаточно ли имеющихся доказательств для присвоения кому-либо процессуального статуса лица, в отношении которого начат уголовный процесс, либо необходимо проведение дополнительных следственных и оперативных мероприятий.

«Совершенно точно в этом году мы должны прийти к такому результату. Вряд ли расследование будет завершено уже в этом году, но до процессуальных статусов мы обязательно дойдём», — заявил генеральный прокурор.

Уголовное дело было возбуждено в декабре 2024 года после проверки, проведённой Генеральной прокуратурой. Следствие оценивает возможные действия должностных лиц, отвечавших за реализацию проекта Rail Baltica, которые могли привести к причинению государственному бюджету ущерба в особо крупном размере.

Ранее бывший генеральный прокурор Юрис Стуканс сообщал, что в рамках расследования также оцениваются действия политиков.

Дело расследуется по статье Уголовного закона, относящейся к преступлениям на государственной службе.

Проект Rail Baltica предусматривает строительство железнодорожной линии европейской колеи протяжённостью около 870 километров от Таллина до границы Литвы и Польши. Новая магистраль должна соединить страны Балтии с общеевропейской железнодорожной сетью и обеспечить движение поездов со скоростью до 240 километров в час.

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#Латвия #Европа #коррупция
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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