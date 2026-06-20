Управление по делам гражданства и миграции намерено отменить решение о лишении гражданства земессарга Никиты Обозного. После проверки выяснилось, что украинское гражданство, из-за которого возник спор, фактически никогда не было оформлено надлежащим образом.

История земессарга Никиты Обозного, которому грозила потеря латвийского гражданства из-за предполагаемого двойного гражданства, получила неожиданное продолжение. После вмешательства посольства Украины выяснилось, что гражданином Украины он никогда официально не являлся, сообщает Латвийское телевидение.

Никита родился в Латвии. Его отец был негражданином Латвии, а мать — гражданкой Украины. В раннем детстве мальчик оказался в детском доме. Позднее украинское посольство выдало ему паспорт, который долгие годы считался подтверждением его украинского гражданства.

Именно наличие этого документа стало основанием для начала процедуры лишения латвийского гражданства. В Управлении по делам гражданства и миграции (УДГМ) пришли к выводу, что Никита обладает двойным гражданством, которое в его случае законом не допускается.

Однако сам мужчина оспорил решение в суде и начал добиваться дополнительных разъяснений через украинские учреждения.

Переломным моментом стало официальное письмо посольства Украины. В документе указано, что необходимые процедуры оформления украинского гражданства в отношении Никиты выполнены не были, поэтому гражданином Украины он не является.

По словам самого Никиты, именно этот документ подтвердил то, о чём он говорил с самого начала.

«Я получил официальное письмо, где сказано, что ни я, ни мои законные представители не проходили предусмотренные процедуры. Следовательно, я не являюсь гражданином Украины и никогда им не был», — рассказал он.

Решение о лишении гражданства пока не вступило в силу только потому, что мужчина своевременно обратился в суд.

По словам Никиты, последние месяцы стали тяжёлым испытанием для всей семьи.

«Если бы я не подал иск, гражданство уже было бы утрачено. Это было очень тяжёлое время и для меня, и для моей семьи. Были большие финансовые расходы и огромный стресс», — говорит он.

В УДГМ подтвердили, что получили информацию от украинской стороны и после получения оригиналов документов намерены отменить своё прежнее решение.

Начальник управления Майра Розе признала, что ведомство сможет пересмотреть дело на основании новых данных.

«Да, мы отменим прежнее решение. По сути, будет отменено решение о лишении гражданства», — заявила Розе.

Бывший представитель Никиты, а ныне парламентский секретарь Министерства юстиции Виестур Витовскис считает, что этот случай выявил более широкую проблему. По его словам, получение необходимых документов от иностранных учреждений зачастую занимает месяцы, а иногда и годы.

После того как история получила огласку, к юристам и политикам начали обращаться и другие жители Латвии, столкнувшиеся со сложностями из-за вопросов двойного гражданства.

Витовскис считает, что государству необходимо пересмотреть существующий подход к подобным делам и учитывать реальные обстоятельства каждой ситуации, а не ограничиваться формальной оценкой документов.

На этом фоне уже готовятся изменения в законодательстве, которые должны помочь избежать аналогичных конфликтов в будущем.

История Никиты Обозного показала, что ошибка или неясность в документах многолетней давности может поставить под угрозу гражданство человека, а исправление такой ситуации требует значительных усилий, времени и судебных разбирательств.