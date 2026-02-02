Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) решило лишить латвийского гражданства Никиту Обозного — парня, который родился и всю жизнь прожил в Латвии, но в детстве у него было украинское гражданство, пишет LSM+.

Юноша вырос в латвийских детских домах и, согласно действовавшей в то время редакции Закона о гражданстве, в подростковом возрасте ему было присвоено латвийское гражданство, которое он считал своим единственным, рассказывает передача «De facto».

Как сообщает передача LTV «De facto», до 25 лет он должен был отказаться от «наследия» родителей, то есть от украинского гражданства, и поскольку этого не было сделано, PMLP решило, что нужно отобрать латвийское, потому что двойное гражданство с Украиной не предусмотрено.

Письмо от PMLP, которое Никита Обозный получил 15 октября 2025 года, стало для него громом среди ясного неба. Учреждение сообщило, что против него начато административное дело о лишении гражданства Латвийской Республики, поскольку он одновременно является и гражданином Украины.

«Почтальонша принесла заказное письмо. Дала мне заказное письмо, я расписался, потом открыл и смотрю, что и как. Потом прочитал это заказное письмо, что мне нужно дать объяснения PMLP в связи с тем, что я до 25 лет не сделал соответствующий выбор гражданства», — рассказывает Никита.

Жизненная история 29-летнего Никиты Обозного сложная. Он родился в Латвии. Отец — латвийский негражданин, мама — украинка. В неполных три года Никита вместе с двумя сёстрами попал в детский дом. В пять лет в посольстве Украины в Латвии Никите выдали паспорт. Через несколько лет родители полностью лишились родительских прав. Но копия паспорта, выданного в пять лет, — единственное свидетельство связи с Украиной.

Никита вырос в латвийских детских домах. С 16 лет жил в молодёжном центре на Тейке, где не только научился жить самостоятельно, но и благодаря одному из воспитателей, который был земессаргом, вступил в Земессардзе, как только ему исполнилось 18 лет.

Родной язык Никиты — латышский, учился он в латышских школах. В то время Закон о гражданстве предусматривал, что дети без родителей, живущие в детском доме, являются гражданами Латвии. Соответственно, детский дом оформил формальности, и в 13 лет Никите присвоили латвийское гражданство. До письма от PMLP он был уверен, что у него только латвийское гражданство. Позже закон изменили, и дети могли иметь гражданство двух стран, в том числе с Украиной, но до 25 лет нужно было сделать выбор в пользу одного из них (если второе не входило в список разрешённых).

«Как только мне исполнилось 18 лет, мне в том учреждении по уходу за детьми дали материалы моего дела и дали папку со всеми файлами, которые у них были обо мне, и я соответственно получил этот файл и просто засунул его в шкаф. Ничего там не смотрел, потому что в том возрасте меня не интересовали ни мои корни, ни информация, которая у них обо мне накопилась», — вспоминает Никита то время.

У Никиты теперь семья, в которой растут двое детей. Он работает в строительной отрасли и параллельно осваивает навыки специалиста по кибербезопасности. Когда в 2022 году Россия вторглась в Украину, он возобновил службу в Земессардзе, чтобы быть в рядах защитников Латвии. В Земессардзе в общей сложности отслужил шесть лет. «Я понял: если в Латвии начнётся война, я хочу быть полезным и хочу быть готовым, а не растеряться и не понимать, что мне делать. Поскольку я в Земессардзе, я знаю, что буду полезен, у меня будет задание и не придётся думать, что и как делать — мне дадут задание, и я должен буду его выполнить», — говорит Никита.

О том, что до 25 лет нужно сделать выбор, чтобы не потерять латвийское гражданство, Никита не знал и не мог себе представить. Об этом не напоминал детский дом, и Управление гражданства и миграции тоже не прислало уведомления. Более того — в 27 лет ему в PMLP выдали новый документ личности, не задав никаких вопросов.

Однако в прошлом году, через два года, PMLP начало дело, потребовав в течение двух недель дать объяснения или подтверждение, что у него больше нет украинского гражданства. Как бы он ни хотел от него отказаться, ясно, что быстро это сделать нельзя, возможно, это займёт даже годы. «Мы обратились в посольство Украины в Латвии с просьбой разъяснить его статус гражданства в Украине. Есть у него гражданство или нет, выяснить, могло ли в то время, когда Никиту приняли в латвийское гражданство, существовать двойное гражданство с Латвией, — это тоже важное обстоятельство. Со стороны Украины и с посольством Украины всё происходит очень медленно», — говорит представитель Никиты Обозного, помощник адвоката Виестурс Витковскис.

PMLP уже через неделю после получения объяснений решила — латвийское гражданство у Никиты нужно отобрать. Решение он обжаловал у руководителя PMLP, но и она его не изменила — гражданство нужно забрать. Незнание закона не освобождает от ответственности — это один из аргументов, который приводит руководитель по общественным отношениям PMLP Мадара Пуке. PMLP отказывается комментировать конкретную ситуацию и хочет дать только общий комментарий по подобным случаям в целом.

«Закон говорит, что человек сам должен информировать учреждение о том, какое гражданство он выбирает. Были случаи, когда мы действительно отбирали гражданство позже — это связано с нашей загруженностью. И когда наступает момент, когда мы доходим до дела конкретного человека, закон всё равно действует. Закон предусматривает: если у нас есть информация, что у этого человека есть гражданство с неразрешённой страной, человек не сделал выбор, не сообщил нам, что отказался от гражданства неразрешённой страны, закон вступает в силу, и латвийское гражданство отбирается. Сумма слагаемых не меняется. У Управления нет обязанности информировать человека об этом, если это предусмотрено законом, который, между прочим, есть в свободном доступе», — говорит Пуке.

«Будучи в PMLP, в их главном учреждении, которое находится в Чиекуркалнсе — мы с адвокатом ездили за материалами дела — я задал прямой вопрос сотруднице, которая вроде как подписала документ, который я получил в заказном виде, и она мне ответила… Я спросил её, разве это не ваша обязанность как государственного учреждения предупреждать латвийских граждан о таком важном решении? На что она ответила, что это их добрая воля, поэтому я не понимаю, зачем, кому они служат, если не гражданам государства, работая в государственном учреждении?» — говорит Никита.

Теперь решение обжаловано в суде, и до окончательного решения суда Никита ещё имеет право пользоваться правами гражданина Латвийской Республики, в том числе — служить в Земессардзе. Он также обратился в бюро омбудсмена, которое, правда, не может повлиять на решение Управления. Но бюро призвало PMLP не только соблюдать соразмерность, но и своевременно — хотя бы за два-три года заранее — напоминать о необходимости отказаться от второго гражданства. Потому что ясно, что это не быстрый процесс.

«Государству следовало бы — учитывая, насколько у нас не большое население, сколько у нас граждан, какая демографическая ситуация, — всё же, принимая во внимание интересы государства, сохранять эту совокупность граждан и увеличивать её, а не принимать решения, которые фактически уменьшают число этих граждан. Поэтому мы призвали PMLP и Министерство внутренних дел фактически действовать, начинать своевременное информирование этих молодых людей хотя бы за два-три года», — говорит юридическая советница Отдела гражданских и политических прав бюро омбудсмена Санта Тиваненкова.

По словам представительницы PMLP Пуке, из-за недопустимого двойного гражданства каждый год не менее ста молодых людей лишаются гражданства. В прошлом году таких случаев было даже 250, годом ранее — 123 случая. Недопустимые гражданства, из-за которых отбирали латвийское, были разными, и Пуке в качестве примеров называет Украину, Россию, Беларусь, Израиль и другие.

PMLP в «De facto» утверждает, что уже с 2013 года рассылает напоминания молодым людям о необходимости выбрать единственное гражданство уже с наступлением совершеннолетия, когда им 18–20 лет (Никите такого напоминания не было). В ответе бюро омбудсмена сказано, что PMLP старается делать это в пределах своих возможностей.

Земессаргс Никита искал помощи и написав заявление правительству. После вопросов «De facto» ситуации уделили больше внимания. Министр внутренних дел Рихард Козловскис (Новое единство) подтверждает, что попросил оценить конкретный случай и признаёт — он нетипичный и является основанием для решения об исключительном сохранении гражданства.

«Если человек недвусмысленно выразит волю сохранить именно латвийское гражданство, оценён возможный вариант решения, и если таковой будет, мы однозначно инициируем процесс, который является решением Кабинета министров о возможном праве сохранить [латвийское гражданство]. Хотя в Законе о гражданстве формально регулирование строгое, поскольку Закон о гражданстве говорит, что двойное гражданство недопустимо, но, конечно, у кабинета есть такие политические возможности принимать решения», — говорит Козловскис.

Министр указывает, что попросил PMLP подготовить и более широкую информацию о подобных ситуациях в целом, которые могут возникнуть в будущем, чтобы посмотреть, как сохранить латвийское гражданство живущим здесь людям, если только это не связано с какими-то ограничениями или информацией, которая противоречила бы этому.

Согласно информации от PMLP, в 2024 году они направили информационные письма (напоминания) более чем пятистам (524) молодым людям в возрасте от 18 до 25 лет, задекларированным в Латвии, у которых двойное гражданство возникло в несовершеннолетнем возрасте.