Воскресенье станет одним из самых жарких дней последних недель в Латвии. Однако уже во второй половине дня погода резко изменится: во многих районах ожидаются грозы, сильные ливни и местами град.

Жителей Латвии ждёт по-настоящему летняя погода. По прогнозам синоптиков, днём температура воздуха поднимется до +25...+29 градусов, а на побережье будет немного прохладнее — от +20 до +25 градусов.

Первая половина дня во многих районах пройдёт под солнцем и с переменной облачностью. Однако после обеда погодная ситуация начнёт меняться.

Синоптики прогнозируют грозовые ливни во многих частях страны. Местами осадки могут быть очень интенсивными, а в отдельных районах не исключён град.

Во время грозы усилится и ветер. Если большую часть дня он будет слабым, то отдельные порывы могут достигать 20 метров в секунду.

Что важно знать: наиболее комфортной для отдыха на природе и поездок станет первая половина дня. Во второй половине дня погодные условия могут быстро ухудшаться, поэтому стоит следить за прогнозами и учитывать риск гроз.

Жарко будет и в Риге. В столице воздух прогреется до +27...+29 градусов.

Утром ожидается солнечная погода, однако после полудня облаков станет больше, а к вечеру вероятны гроза и сильный дождь. Во время грозы также возможны порывистые усиления ветра.

Предстоящая ночь останется спокойной и преимущественно сухой. По всей стране сохранится переменная облачность и слабый ветер.

Ночью температура воздуха в большинстве районов составит от +15 до +20 градусов. Лишь на востоке страны будет немного прохладнее.

В Риге ночью осадки не ожидаются, а температура опустится до +18...+20 градусов.

После жаркого начала дня погода в воскресенье может измениться буквально за считаные часы, поэтому синоптики рекомендуют учитывать возможность сильных ливней и гроз при планировании отдыха и поездок.