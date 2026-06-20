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В парке Победы в Риге уже отмечают Лиго. Смотрите, как это происходит (фото) 0 210

Наша Латвия
Дата публикации: 20.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Хоровод на Лиго
ФОТО: LETA

В рижском парке Победы продолжается одно из крупнейших предлиговских мероприятий столицы — «Jāņu riti». Праздник продлится до двух часов ночи, а его главные события ещё впереди — концерт, зажжение Янова костра и народные гуляния.

В пятницу, 20 июня, парк Победы в Риге стал одной из главных площадок празднования Лиго. Здесь проходит масштабное мероприятие «Jāņu riti», которое собрало фольклорные коллективы, ремесленников, музыкантов, танцоров и гостей со всей столицы.

Праздничная программа началась в 15:00 и продолжится до глубокой ночи. В течение дня посетители могут познакомиться с традициями Янова дня, поучаствовать в мастер-классах и приобрести изделия ремесленников и домашних производителей на ярмарке.

Для семей с детьми организованы специальные активности, а на территории праздника работают точки общественного питания. Одновременно проходят демонстрации традиционных ремёсел и различные тематические занятия, посвящённые латышским народным традициям.

На главной сцене звучит музыка разных историко-культурных регионов Латвии. В концерте «Novadu riti» представлены фольклорные традиции Риги, Курземе, Видземе, Латгалии, Аугшземе и Земгале.

Вечерняя часть программы считается одной из самых ожидаемых. В 21:00 состоится украшение Янова костра, затем на сцену выйдет группа «Zāle», а зрители смогут присоединиться к совместному пению.

Одним из центральных событий праздника станет концерт-представление танцевального ансамбля «Daiļrade», который отмечает своё 35-летие. Выступление начнётся в 23:00.

После полуночи участники праздника соберутся на традиционный ритуал зажжения Янова костра. Затем гуляния продолжатся народными танцами под музыку группы «Rikši».

Главные события праздника «Jāņu riti» ещё впереди, и парк Победы продолжит принимать гостей до глубокой ночи.

Организаторы призвали посетителей приходить на праздник в народных костюмах или современной одежде с этнографическими элементами, чтобы стать частью общего празднования Лиго.

Предлагаем посмотреть фотографии агентства ЛЕТА с мероприятия, которое в эти часы продолжается в парке Победы.

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#Рига #лиго #Латвия #культура #музыка #традиции
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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