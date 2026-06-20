В отдельных официальных местах для купания в Риге температура воды достигла +20 градусов. Самая тёплая вода зафиксирована в озере Бабелитис и на пляже Луцавсалы.

В некоторых официальных местах для купания в Риге вода уже прогрелась до +20 градусов, свидетельствуют данные, собранные Рижской муниципальной полицией.

Самая высокая температура воды зафиксирована в озере Бабелитис и на пляже Луцавсалы, где вода достигла отметки +20 градусов.

В озере Кишэзерс температура воды составляет +19 градусов, в Болдерайском карьере — +18 градусов.

В Даугаве у Румбулы и на пляже Вакарбулли вода прогрелась до +17 градусов. В Вецаки температура составляет +16 градусов, а в Даугавгриве — +15 градусов.

Муниципальная полиция напоминает, что для отдыха рекомендуется выбирать один из девяти официальных городских пляжей, где безопасность отдыхающих обеспечивают спасатели.

В большинстве мест для купания спасательные службы работают ежедневно с 10:00 до 22:00.

Ночью помощь при необходимости можно получить на шести спасательных станциях — в Вецаки, Вакарбулли, на Луцавсале, в Румбуле, Бабелитисе и на Кишэзерсе. При этом полиция обращает внимание, что в ночные часы на дежурстве находится меньше спасателей, чем днём.