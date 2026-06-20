На чемпионате мира по футболу стартует второй тур группового этапа. В субботу на поле выйдут несколько команд, ярко проявивших себя в первых матчах, включая Германию, Швецию и Японию.

Финальная часть чемпионата мира продолжится четырьмя матчами группового этапа, которые могут серьёзно повлиять на распределение мест в группах E и F.

Игровой день откроет встреча Нидерландов и Швеции в Хьюстоне. Матч начнётся в 20:00 по латвийскому времени.

Шведская сборная подошла ко второму туру в хорошем настроении после уверенной победы над Тунисом со счётом 5:1. Нидерланды, напротив, потеряли очки в первом матче, сыграв вничью с Японией — 2:2.

Одним из ключевых игроков шведов в стартовой встрече стал Александер Исак, принявший участие сразу в трёх голах своей команды. У Нидерландов ярко проявил себя Райан Гравенберх, отдавший две результативные передачи.

Позже, в 23:00, Германия встретится с Кот-д’Ивуаром. Немцы начали турнир одним из самых громких результатов первого тура, разгромив Кюрасао со счётом 7:1.

Сборная Кот-д’Ивуара также стартовала с победы, минимально обыграв Эквадор. Поэтому победитель этой встречи может значительно приблизиться к выходу в плей-офф уже после двух туров.

Ночью в группе E сыграют Эквадор и Кюрасао. Для этих команд матч станет возможностью исправить положение после неудачного старта турнира.

Что важно знать: при новом формате чемпионата мира в плей-офф выходят не только две лучшие команды каждой группы, но и восемь лучших сборных, занявших третьи места. Поэтому даже после поражения в первом туре команды сохраняют реальные шансы на продолжение борьбы.

Завершит игровой день встреча Туниса и Японии в Монтеррее.

Этот матч войдёт в историю мировых первенств как тысячная игра чемпионатов мира. За всю историю турнира до него было проведено 999 матчей.

Япония уже имеет успешный опыт встреч с Тунисом на чемпионатах мира. В 2002 году японцы, принимавшие турнир вместе с Южной Кореей, победили со счётом 2:0.

Второй тур постепенно начинает определять первых участников плей-офф и команды, которым предстоит бороться за выживание. После субботних матчей положение в группах E и F может стать значительно яснее.