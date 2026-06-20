Вслед за падением мировых цен на нефть в крупнейших сетях АЗС Латвии на этой неделе снизились цены на топливо, свидетельствуют обобщенные агентством ЛЕТА данные.

На АЗС "Neste" самая низкая цена бензина 95-й марки в пятницу составила 1,72 евро за литр, что по сравнению с понедельником, 15 июня, на 2,3% или на 4 цента меньше.

Цена дизельного топлива на АЗС "Neste" снизилась с 1,737 евро за литр в понедельник до 1,687 евро за литр в пятницу, то есть на 5 центов или примерно на 3%.

Самая низкая цена бензина 95-й марки на АЗС "Circle K" в понедельник составляла 1,767 евро за литр, а в пятницу - 1,764 евро за литр, что примерно на 0,2% меньше.

Самая низкая цена дизельного топлива на АЗС "Circle K Latvia" составила в пятницу 1,734 евро за литр, что на 2 цента или на 1,1% меньше, чем в понедельник - 1,754 евро за литр.

Руководитель топливной категории "Circle K Latvia" Гатис Титов пояснил, что тенденция снижения цен на топливо наблюдается уже с начала мая, а на этой неделе оно стало "более ощутимым".

Он отметил, что после урегулирования ситуации на Ближнем Востоке биржевые цены на дизельное топливо упали ниже 1000 долларов США, хотя это все еще на 300-400 долларов США больше, чем в конце февраля.

Титов также пояснил, что наблюдавшееся 18 июня резкое падение цен на топливо на АЗС было в большей степени связано с конкурентной активностью в борьбе за клиентов перед долгими выходными.

Согласно данным агентства ЛЕТА, в четверг на АЗС "Circle K" самая низкая цена бензина 95-й марки составляла 1,654 евро за литр, а на АЗС "Neste" - 1,637 евро за литр. В свою очередь самая низкая цена дизельного топлива в четверг на АЗС "Circle K" составляла 1,614 евро за литр, на АЗС "Neste" - 1,597 евро за литр.

Как сообщалось, рекордные цены на дизельное топливо в Латвии наблюдались на неделе с 6 по 12 апреля, когда его средняя цена составляла 2,12 евро за литр.

Рекорд средней цены на бензин 95-й марки в Латвии был зафиксирован в 2022 году на неделе с 14 по 20 июня, когда его средняя цена составляла 2,104 евро за литр, а предыдущий рекорд средней цены на дизельное топливо наблюдался в 2022 году на неделе с 21 по 27 июня - 2,108 евро за литр.