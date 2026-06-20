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Кипрский турбизнес недосчитался 40% клиентов из-за войны на Ближнем Востоке 0 62

Бизнес
Дата публикации: 20.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: На острове Афродиты стало малолюдно.

Ранее основной приток гостей обеспечивала Великобритания.

Еще до начала лета в этой любимой жемчужине Европы приморские отели, террасы ресторанов и пляжи заполняются людьми. Однако в этом году здесь царит тишина, ведь многие отменили свою поездку. Об этом пишет Startlap.hu.

"В прошлом году Кипр еще мог праздновать исторический рекорд, ведь, по официальным данным, в страну прибыло более 4,53 миллиона туристов, что на 12,2 процента больше, чем в 2024 году. Доход от туризма приблизился к 3,7 миллиарда евро, причем почти треть гостей прибыла из Великобритании. На фоне этого весной 2026 года произошел внезапный поворот в негативную сторону", - отмечается в материале.

Как сообщили в Кипрской ассоциации отелей, количество новых бронирований в марте упало почти на 40%, а в апреле наблюдалось аналогичное падение.

"Снижение сразу же отразилось и на доходах: в марте доходы от туризма в годовом сравнении упали на 33,8 процента, до 85,6 миллиона евро", - добавили в публикации.

Почему туристы не приезжают на Кипр?

Профессиональные организации объясняют такой спад в первую очередь военной ситуацией, сложившейся на Ближнем Востоке.

"Хотя Кипр является членом Европейского Союза и популярным средиземноморским курортом, географически он расположен недалеко от зоны конфликта на Ближнем Востоке. Беспокойство туристов еще больше усилилось после того, как в начале марта дрон упал на британскую военную базу Акротири, расположенную на юге острова", - напомнило издание.

В частности, руководитель easyJet подчеркнул, что из-за неопределенности многие пассажиры выбрали Испанию, тогда как спрос на Кипр снизился. На такие решения могут влиять не только чувство безопасности, но и рост цен на топливо, более длинные маршруты и подорожание авиабилетов.

В летнем сезоне может не хватить до 450 тысяч туристов

В компании Hermes Airports, которая управляет аэропортами в Ларнаке и Пафосе, сообщили, что авиакомпании исключили около 600 тысяч мест из летнего расписания, действующего с апреля по октябрь.

"Это означает сокращение пропускной способности не более чем на 5 %, однако пассажиропоток может снизиться по сравнению с прошлым годом на большую величину - примерно на 9 %. Это будет означать примерно на 450 тысяч меньше прибывающих", - объяснили в материале.

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#ближний восток #аэропорт #туризм #война #Великобритания #безопасность #Кипр #экономика
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