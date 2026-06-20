После десятилетий ожидания в Берлине наконец запустили новую транспортную линию S15. В Берлине новая линия метро: проект строили 26 лет, а его стоимость за это время выросла более чем втрое.

Новую линию городской электрички S15 официально открыли, и первые поезда пассажиры встретили аплодисментами прямо на платформе. Даже руководство компании S‑Bahn Berlin призналось, что подобной реакции раньше не видело — пишет berlin­er-zeitung.

Новая линия соединила Центральный вокзал Берлина с районом Гезундбруннен. Первый официальный рейс отправился днем 16 июня. Для берлинской транспортной системы это важный этап, поскольку проект обсуждали и строили больше двух десятилетий.

Новая S15 считается самой короткой линией городской железной дороги Берлина. Ее протяженность составляет всего четыре километра. При этом поездка между Центральным вокзалом и станцией Гезундбруннен занимает примерно пять минут.

Особенность проекта не только в сроках строительства. Под новой улицей Инвалиденштрассе построили уникальную станцию. Это первый объект системы S‑Bahn в Берлине, где установили музыкальные инсталляции и специальные видеопроекции.

Что известно о новой линии:

-длина маршрута четыре километра;

-время поездки около пяти минут;

-единственная промежуточная остановка Веддинг;

-движение в дневное время каждые десять минут;

-ночное движение по выходным каждые тридцать минут.

Для понимания: S‑Bahn в Германии — это городская электричка, которая соединяет центр города с пригородами и часто работает как часть системы общественного транспорта вместе с метро U‑Bahn.

Финансовая сторона проекта давно вызывает вопросы. Изначально первый этап строительства оценивали в 227 миллионов евро. Сейчас стоимость выросла примерно до 800 миллионов евро. Подобное увеличение бюджета стало одной из причин критики проекта.

Тем не менее компания Deutsche Bahn считает инвестиции оправданными. По расчетам транспортных специалистов, новая линия серьезно разгрузит уже существующие маршруты в центре Берлина.

Это только начало большого проекта S21

Открывшаяся линия S15 — лишь первый участок масштабного транспортного проекта S21. После полного завершения новая железнодорожная ветка соединит несколько крупных районов города, включая Потсдамскую площадь, Вестхафен, район Йоркштрассе и станцию Гляйсдрайек.

Инженеры рассчитывают, что ежедневно новой инфраструктурой будут пользоваться около 180 тысяч пассажиров. В зоне будущего маршрута проживают более 300 тысяч человек.

Несмотря на торжественное открытие, строительные работы далеки от завершения. Следующий участок линии планируют открыть не раньше конца 2029 года. Вторую фазу проекта, которая включает тоннель под рекой Шпрее в сторону Потсдамской площади, ориентировочно завершат в середине 2030‑х годов. Третий и финальный этап строительства должен закончиться только в 2040‑х годах.

Что запланировано дальше:

-запуск западного участка в 2029 году;

-строительство тоннеля к Потсдамской площади;

-создание новой станции Гляйсдрайек;

-полное завершение проекта в 2040‑х годах.

Для жителей Берлина запуск S15 стал важным транспортным событием. Однако сам проект уже давно превратился в символ того, насколько сложными и дорогими могут быть крупные инфраструктурные стройки в современной Германии.