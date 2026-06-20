На пятом ежегодном Ташкентском международном инвестиционном форуме (TIIF 2026) США объявили о назначении первых членов Американо-Узбекского совета по бизнесу и инвестициям (U.S.-Uzbekistan Business and Investment Council). Орган был создан в апреле 2026 года в Вашингтоне и служит «главной двусторонней платформой для ускорения торговли и стимулирования инвестиций частного сектора» между двумя странами.

По информации посольства США в Узбекистане, Совет предоставляет американским компаниям прямой доступ к государственному финансированию Вашингтона, инструментам содействия торговле и развития рынка для реализации крупномасштабных проектов в центральноазиатской стране.

«Узбекистан обладает значительными запасами важнейших полезных ископаемых, необходимых для развития американского технологического, оборонного и энергетического секторов. Совет предоставляет прямой механизм для расширения доступа США к этим ресурсам посредством прозрачных и взаимовыгодных партнерских отношений», — уточняется в заявлении.

Сам форум направлен на «вывод торгово-экономических отношений между двумя странами на новый уровень, расширение инвестиционного сотрудничества в стратегически важных отраслях и создание новых рабочих мест», отметили в Министерстве инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана. Важность сотрудничества с Вашингтоном упомянул и глава ведомства Лазиз Кудратов, заявивший, что американский бизнес рассматривает страну «не только как рынок, но и как долгосрочного инвестиционного партнера».

«В Ташкентском международном инвестиционном форуме принимают участие 193 компании из США — это абсолютный рекорд и крупнейшая американская бизнес-делегация за всю историю двусторонних отношений между нашими странами», — подчеркнул Кудратов.

В рамках форума были подписаны документы по направлениям развития промышленности, нефтегазовой отрасли, финансов, авиации, геолого-поисковой, спутниковой связи и цифровой инфраструктуры. О важности сотрудничества Соединенных Штатов с регионом отдельно упомянул Бен Блэк, генеральный директор финансовой корпорации США по международному развитию (U.S. International Development Finance Corporation, DFC).

«Центральная Азия — это динамично развивающийся регион с населением более 100 миллионов человек. Мы видим огромный потенциал региона, и США готовы к активному и долгосрочному сотрудничеству с ним», — заявил Блэк.

Председатель Экспортно-импортного банка США (Export-Import Bank of the United States, EXIM) Джон Йованович добавил, что участие его финансового института поможет активнее внедрять передовые технологии, услуги и оборудование в частный сектор экономики Узбекистана.

Форум собрал 3 400 иностранных делегатов из 100 стран, в том числе на мероприятии представлены компании с активами в $42 трлн.

Перед самим форумом президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с делегацией ведущих компаний США — от Boeing и Visa до JP Morgan и Meta. По итогам переговоров состоялась церемония подписания и обмена двусторонними документами между правительством центральноазиатской страны и американского бизнеса.

«Особое внимание уделено продвижению конкретных проектов по освоению и переработке критических материалов, в сферах энергетики, металлургии, финансов, искусственного интеллекта, цифровых технологий и многих других», — отмечается на сайте президента Узбекистана.

В начале этого года ряд представители Узбекистана подписали соглашений с правительственным инвестиционным агентством США, а также американскими финансовыми корпорациями для строительства сети АЗС в Узбекистане, развития добычи критических минералов и агропромышленного комплекса. В конце 2025 года государства также заключили соглашения на сумму $100 млрд.

Было подчеркнуто, что экономическая повестка является одной из ключевых опор стратегического партнерства между двумя государствами. Руководители американских компаний поблагодарили президента за «создаваемые благоприятные условия для плодотворной деятельности инвесторов», подчеркивается в пресс-релизе.