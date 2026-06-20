Служба государственных доходов завершила проект внедрения электронных счетов и расширила возможности Системы электронного декларирования (EDS). Теперь данные из электронных счетов могут автоматически использоваться при подготовке деклараций по НДС, что должно сократить объём ручной работы для предпринимателей.

Система электронного декларирования EDS получила новые функции, связанные с использованием структурированных электронных счетов. В Службе государственных доходов (СГД) считают, что это станет важным шагом к дальнейшей цифровизации налогового администрирования и документооборота.

Одним из главных нововведений стала автоматическая загрузка данных из электронных счетов в приложения к декларациям по налогу на добавленную стоимость (НДС).

Функция начала работать с 25 мая этого года. Благодаря ей предприниматели смогут быстрее подготавливать декларации, сократить количество ручного ввода данных и уменьшить вероятность ошибок при заполнении документов.

Что важно знать: автоматическое заполнение не освобождает предпринимателей от ответственности за содержание декларации. Перед отправкой документов в СГД данные по-прежнему необходимо проверять и при необходимости корректировать.

В рамках завершённого проекта также были созданы различные способы передачи данных электронных счетов в СГД. Предприятия могут делать это напрямую через интеграцию бухгалтерских программ с помощью API, через систему e-adrese на портале Latvija.lv или с использованием специализированных операторов электронных счетов.

Использование нового функционала остаётся добровольным. Компании, которые уже подают декларации через собственные бухгалтерские системы и автоматизированные решения, смогут продолжать работать в прежнем режиме.

Вместе с тем новые возможности особенно пригодятся предпринимателям и самозанятым лицам, которые до сих пор вручную заполняют декларации и приложения в EDS.

Следующий важный этап наступит 1 января 2026 года. С этого момента предприятия, работающие с бюджетными учреждениями, будут обязаны передавать в СГД данные структурированных электронных счетов.

Для выполнения этого требования в EDS уже создан специальный раздел «Электронные счета».

В СГД подчёркивают, что внедрение новых функций стало частью масштабного проекта цифровизации финансового документооборота, реализованного при поддержке средств Плана восстановления и устойчивости Европейского союза.

Обязательное использование структурированных электронных счетов между всеми предприятиями запланировано с 2028 года. Таким образом, электронные счета постепенно становятся новым стандартом делового документооборота в Латвии.