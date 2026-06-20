Экономический суд 4 августа продолжит рассмотрение уголовного дела Каспара Казановского, которого прокуратура считает одним из организаторов международной схемы мошенничества с НДС. Расследование связано с крупнейшим в истории Евросоюза делом о налоговом мошенничестве.

Экономический суд назначил на 4 августа очередное заседание по уголовному делу Каспара Казановского, задержанного в рамках международной операции Admiral 2.0. По версии обвинения, он являлся лидером организованной группы, которая использовала сложную международную схему уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость и легализации преступно полученных средств.

Казановскому вменяют уклонение от уплаты налогов более чем на 1,4 миллиона евро и отмывание денежных средств. Если вина будет доказана, ему может грозить до десяти лет лишения свободы по налоговым эпизодам и до двенадцати лет по обвинению в легализации преступных доходов.

Расследование начинала налоговая и таможенная полиция Службы государственных доходов, однако позднее материалы были переданы в Европейскую прокуратуру (EPPO), которая ведёт дело в рамках масштабного международного расследования.

По данным следствия, мошенническая схема была связана с торговлей электроникой через сеть компаний, зарегистрированных в различных странах Евросоюза.

Что важно знать: речь идёт не только о латвийском уголовном деле. Операция Admiral считается крупнейшим расследованием мошенничества с НДС в истории Европейского союза. Общий ущерб по связанным эпизодам оценивается более чем в 2,9 миллиарда евро.

Следствие установило, что через созданную сеть фирм конечным покупателям в странах ЕС было продано электронных устройств более чем на 1,48 миллиарда евро. При этом НДС, который уплачивали покупатели, в бюджеты государств не перечислялся.

По оценкам правоохранительных органов, только по эпизодам, связанным с Австрией, Францией, Германией и Латвией, ущерб составил около 297 миллионов евро.

В схеме, как утверждают следователи, использовалось более 400 компаний, зарегистрированных в 16 странах Евросоюза. Полученные средства переводились через цепочки фирм и офшорные структуры.

В ходе расследования были арестованы объекты недвижимости, автомобили класса люкс, наличные деньги, часы и криптовалюта, которые, по версии следствия, были приобретены на преступные доходы.

Во время международной операции правоохранители провели более 300 обысков в 16 странах Европы. В странах Балтии были задержаны 32 человека. В Латвии в следственных действиях участвовали более 200 сотрудников правоохранительных органов.

Следствие также заявляло о возможных связях схемы с другими видами организованной преступности, включая киберпреступления и инвестиционное мошенничество. Кроме того, финансовая разведка выявила предполагаемые контакты с российскими преступными сетями.

Ранее Казановский находился под арестом, однако впоследствии был освобождён под залог в размере 40 тысяч евро.

Пока суд рассматривает представленные доказательства, дело остаётся одним из самых масштабных и резонансных расследований финансовых преступлений последних лет как в Латвии, так и в Европейском союзе.