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Толпа окружила полицейскую машину у торгового центра: полиция начала административные процессы 1 751

ЧП и криминал
Дата публикации: 20.06.2026
BB.LV
ФОТО: Threads

В ночь на субботу возле торгового центра Sāga собрались десятки молодых людей, а прибывшим на место полицейским пришлось разбираться сразу с несколькими нарушениями. Сейчас правоохранители изучают записи камер видеонаблюдения и устанавливают всех участников инцидента.

Государственная полиция начала административные процессы после инцидента, произошедшего в ночь на субботу возле торгового центра Sāga. На место были направлены правоохранители после сообщений о большом скоплении людей.

Прибыв к торговому центру, сотрудники полиции зафиксировали несколько нарушений правил дорожного движения. По каждому из выявленных случаев начаты административные процессы.

Однако на этом работа полиции не закончилась. Сейчас правоохранители анализируют записи камер видеонаблюдения, чтобы установить личности всех участников событий и оценить, имели ли место также нарушения общественного порядка.

Дополнительное внимание к происшествию привлекло видео, которое быстро распространилось в социальной сети Threads. На опубликованных кадрах видно, как большое количество людей окружает полицейский автомобиль с включёнными проблесковыми маячками и сиреной.

Судя по записи, присутствующие не реагировали на сигналы спецтранспорта и не освобождали ему путь. В результате полицейским пришлось двигаться задним ходом и самостоятельно искать возможность покинуть место скопления людей.

Подобные встречи у торговых центров и других общественных мест в последние годы периодически становятся причиной вмешательства полиции. В таких случаях правоохранители оценивают не только нарушения правил дорожного движения, но и возможные нарушения общественного порядка, если действия участников создают угрозу безопасности окружающих.

Сколько именно человек могут быть привлечены к ответственности по итогам проверки, станет известно после завершения анализа видеозаписей и других материалов.

Расследование продолжается, и число привлечённых к ответственности участников ночного инцидента ещё может увеличиться.

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#полиция #безопасность #социальные сети #торговый центр #общественный порядок
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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