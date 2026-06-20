Попытка уйти от полицейской погони обернулась для молодого мотоциклиста не только штрафами почти на тысячу евро, но и уголовным делом. Во время бегства он грубо нарушал правила дорожного движения и создавал опасность для других участников движения.

В Айзкраукльском крае сотрудники Государственной полиции после непродолжительной погони задержали 18-летнего водителя кроссового мотоцикла, который пытался скрыться от правоохранителей. Молодому человеку назначены административные штрафы на общую сумму 980 евро, а также возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошёл вечером 16 июня на дороге P79 Плявиняс — Эргли. Во время патрулирования полицейские заметили мотоцикл без регистрационного номера. Когда служебный автомобиль приблизился, водитель резко ускорился и попытался скрыться.

Несмотря на включённые проблесковые маячки, звуковые сигналы и неоднократные требования остановиться через громкоговоритель, мотоциклист продолжил движение. Он проехал через лесной массив, выехал на дороги общего пользования и направился в сторону Плявиняс.

Во время погони молодой человек неоднократно нарушал правила дорожного движения. На участке, где максимально разрешённая скорость составляет 80 км/ч, он разогнался до 134 км/ч. Кроме того, водитель выезжал на встречную полосу, не пользовался указателями поворота и пересёк шоссе A6, не убедившись в безопасности манёвра.

Погоня завершилась после того, как мотоциклист свернул на тропу, переехал пешеходный мостик и упал. Даже после падения он попытался поднять мотоцикл и продолжить бегство, однако через шесть минут после начала преследования был задержан.

Проверка показала, что молодой человек управлял незарегистрированным кроссовым мотоциклом и не имел водительских прав.

В общей сложности полиция начала семь административных процессов. Они связаны с превышением скорости, выездом на встречную полосу, отсутствием водительского удостоверения, использованием незарегистрированного транспортного средства и другими нарушениями правил дорожного движения.

Помимо штрафов на 980 евро, нарушителю запрещено получать право управления транспортными средствами в течение трёх месяцев.

Однако этим последствия не ограничиваются. В отношении молодого человека также возбуждено уголовное дело за агрессивное вождение и игнорирование неоднократных законных требований полиции остановить транспортное средство.

Согласно Уголовному закону, за такое нарушение может грозить наказание вплоть до лишения свободы сроком до двух лет, а также запрет на управление транспортными средствами на срок до пяти лет.