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Утренний пожар в рижской многоэтажке поднял на ноги десятки жильцов: эвакуированы 17 человек 0 59

ЧП и криминал
Дата публикации: 20.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Разрушенные доски у жилого дома
ФОТО: скриншот видео TV3

Пожар на лоджии многоквартирного дома на улице Тинужу в Риге утром заставил жильцов спешно покинуть квартиры. Огонь удалось потушить, однако ущерб получили не только владельцы сгоревшего балкона, но и соседи.

Ранним утром в одном из многоквартирных домов на улице Тинужу в Риге вспыхнул пожар на лоджии квартиры третьего этажа. Из-за сильного задымления спасателям пришлось проводить эвакуацию жильцов.

Возгорание произошло около шести часов утра. Огонь охватил бытовые вещи, находившиеся на лоджии площадью примерно десять квадратных метров. После пожара на её месте осталась полностью выгоревшая конструкция.

Для обеспечения безопасности спасатели эвакуировали из дома 17 человек. Ещё четверых жильцов вывели наружу с использованием спасательных масок.

Один из жителей рассказал передаче Degpunktā (ТВ3), что проснулся от шума и обнаружил дым в подъезде. По его словам, люди в спешке покидали квартиры, забирая детей и домашних животных. «Мы в панике схватили кошек и бегали по улице», — рассказал мужчина. Он также отметил, что подобных происшествий в доме раньше не происходило.

Пожар затронул не только квартиру, где началось возгорание. Огонь уничтожил пол балкона этажом выше, а вода, использованная при тушении, повредила расположенные ниже квартиры.

Жительница одной из пострадавших квартир рассказала, что в момент происшествия никого не было дома. Вернувшись, семья обнаружила последствия затопления. По её словам, серьёзно пострадал балкон.

Подобные пожары особенно опасны для жителей многоквартирных домов, поскольку огонь и дым быстро распространяются по фасаду и вентиляционным каналам, а ущерб нередко получают сразу несколько квартир.

Сейчас Государственная полиция проводит ведомственную проверку, чтобы установить причину возгорания.

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#пожар #Латвия #эвакуация #безопасность #спасатели #ущерб
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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