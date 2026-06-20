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Домбрава сумел удивить сотрудников МВД, потратив всего несколько десятков евро 1 1228

ЧП и криминал
Дата публикации: 20.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Янис Домбрава на пароме. Фото Facebook

Янис Домбрава на пароме. Фото Facebook

Министр внутренних дел Янис Домбрава отправился в командировку в Хельсинки. В пути не сидел сложа руки – написал пост в фейсбуке.

Первым делом Домбрава спешит сообщить о командировочных расходах.

«Расходы на дорогу составили всего несколько десятков евро, поскольку я решил отправиться на пароме. В министерстве такой способ путешествия вызвал недоумение. Однако если несколько лет назад я смог поехать на чемпионат мира по хоккею на пароме, то почему бы не отправиться так же и на встречу министров внутренних дел», – гордо сообщает экономный министр.

Кстати, о самой командировке. «Вместе с коллегами из стран региона мы обсудили гибридные угрозы, риски для безопасности, связанные с беспилотниками, а также действия Европейского союза по предотвращению этих угроз», – сообщил Домбрава.

Он не рассказал, как вернется обратно на родину – на самолете, на пароме или пешком.

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#транспорт #безопасность #социальные сети #экономия #беспилотники
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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