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«Кевин Костнер» и 20 тысяч евро: в Латвии рассказали о возможной схеме романтического мошенничества 0 51

ЧП и криминал
Дата публикации: 20.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: фальшивая карточка
ФОТО: скриншот видео TV3

Житель Бауски обратился в программу Bez Tabu, опасаясь, что его супруга стала жертвой романтических мошенников. По его словам, женщина поверила, что общается с голливудским актёром Кевином Костнером, и могла перевести аферистам крупную сумму денег.

Житель Бауски Дидзис заявил, что его супруга могла стать жертвой романтического мошенничества, в результате которого были потеряны значительные средства. Историю показала передача Bez Tabu (ТВ3).

По словам мужчины, женщина якобы поверила, что поддерживает личное общение с голливудским актёром Кевином Костнером. Дидзис утверждает, что в результате такого общения мошенники смогли получить от неё до 20 тысяч евро.

Мужчина также рассказал, что ситуация, по его мнению, привела к серьёзным финансовым последствиям, и заявил, что под арестом находится квартира. Подтверждения этим обстоятельствам в сюжете не приводятся.

Сама женщина, с которой связались журналисты, отказалась публично обсуждать детали своей личной жизни. При этом она заявила, что обвинения мужа не соответствуют действительности и являются попыткой причинить ей вред.

Эксперты отмечают, что романтическое мошенничество остаётся одной из самых распространённых схем интернет-обмана. Мошенники создают убедительные легенды, используют фотографии привлекательных людей или известных личностей и постепенно завоёвывают доверие жертвы.

Программист и исследователь мошеннических схем Элвис Страздиньш рассказал, что подобные преступления особенно опасны из-за сильной эмоциональной вовлечённости пострадавших. По его словам, злоумышленники умеют выстраивать доверительные отношения и затем используют их для получения денег.

Как правило, схема развивается по схожему сценарию. После длительного общения собеседник сообщает о внезапных проблемах — болезни, блокировке банковского счёта, сложностях с поездкой или другими обстоятельствами — и просит финансовой помощи.

Психолог Даце Ролава подчёркивает, что родственникам в таких ситуациях важно избегать давления и обвинений. По её словам, чрезмерная критика может лишь усилить зависимость человека от мошенников и затруднить осознание произошедшего.

Романтические аферы остаются одной из наиболее быстро растущих категорий интернет-мошенничества. Их жертвами становятся люди разных возрастов, однако чаще всего злоумышленники нацеливаются на тех, кто испытывает дефицит общения и эмоциональной поддержки.

История из Бауски показывает, что жертвами романтических мошенников могут стать даже люди, которые искренне уверены, что общаются с известной личностью.

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#Латвия #мошенничество
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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