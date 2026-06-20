Европейский союз перечислил Армении первые 34 миллиона евро из обещанного пакета помощи, который должен помочь стране справиться с последствиями российских торговых ограничений и расширить доступ армянских товаров на новые рынки.

Армения получила первый транш финансовой помощи от Европейского союза в размере 34 миллионов евро. Выплата стала частью программы поддержки, объявленной ранее председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен после введения Россией ограничений на импорт ряда армянских товаров.

В Брюсселе заявляют, что помощь направлена на смягчение экономических последствий для армянского бизнеса и укрепление устойчивости экономики страны.

Помимо прямой финансовой поддержки, программа предусматривает меры по упрощению торговых процедур и расширению возможностей армянских производителей на европейских и региональных рынках.

Что важно знать: выделенные 34 миллиона евро являются лишь первой частью пакета помощи. Общий объём поддержки, обещанной Армении Европейским союзом, составляет 50 миллионов евро.

О предоставлении помощи было объявлено в начале июня после того, как Россия ввела ограничения на импорт и реализацию ряда армянских товаров.

На этом фоне ЕС также рассматривает дополнительные меры по поддержке армянского экспорта. По данным Financial Times, в Брюсселе готовят предложения по снижению таможенных пошлин на часть армянской сельскохозяйственной и продовольственной продукции.

Речь идёт о значительной доле товаров, затронутых российскими ограничениями. По оценкам, ежегодный экспорт этих категорий продукции составляет около 420 миллионов евро.

Однако реализация таких планов может оказаться непростой. Среди основных препятствий называют конкуренцию со стороны европейских производителей, в том числе французской алкогольной отрасли, а также сложности с логистикой.

Для армянских компаний остаётся важным вопрос транспортировки товаров в Европу через территорию Турции и Грузии, что может влиять на стоимость и сроки поставок.

Выделение первых средств показывает стремление Евросоюза поддержать Армению в условиях ухудшения торговых отношений с Россией. Одновременно Брюссель пытается помочь Еревану диверсифицировать экспорт и снизить зависимость от отдельных рынков сбыта.