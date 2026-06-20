Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на территории Беларуси работает оборудование, которое помогает корректировать удары российских беспилотников по украинским целям. Он призвал Александра Лукашенко демонтировать эту технику и предупредил о возможных последствиях.

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Беларусь в содействии российским ударам по украинской территории через размещённые в приграничных районах ретрансляторы и другое оборудование связи.

По словам украинского лидера, такая техника используется для корректировки атак российских беспилотников и помогает наносить удары по украинским городам и населённым пунктам.

«На его территории, в двух областях, граничащих с Украиной, находится техника, которая корректирует огонь по украинским жителям», — заявил Зеленский.

Он поставил под сомнение заявления Александра Лукашенко о том, что Беларусь не хочет быть втянутой в войну. По мнению президента Украины, если Минск действительно стремится оставаться в стороне от конфликта, то должен прекратить использование своей территории для подобных целей.

Что важно знать: Беларусь официально не участвует в боевых действиях против Украины, однако с начала полномасштабной войны её территория неоднократно использовалась российскими войсками для размещения военной техники, запуска ракет и обеспечения операций против Украины.

Зеленский заявил, что демонтаж оборудования не является сложной задачей и может быть выполнен в короткие сроки.

«Пусть уберёт эту технику, пусть отключит её», — сказал он.

Украинский президент также обозначил срок, который, по его мнению, необходим для принятия решения.

«Почему я говорю о неделе? Потому что сейчас из-за этого каждый день погибают наши мирные жители, получают ранения дети», — отметил Зеленский.

При этом он дал понять, что Киев рассматривает и другие варианты действий.

«Если он этого не сделает, мы сделаем это сами», — заявил президент Украины.

Заявление прозвучало на фоне продолжающихся российских атак беспилотниками по украинским регионам и сохраняющейся напряжённости вокруг роли Беларуси в российско-украинской войне. Пока официальный Минск на слова Зеленского не отреагировал.