Германия намерена стать ведущей военной силой Европы и взять на себя больше ответственности за безопасность континента. Однако даже масштабное перевооружение не избавит Европу от зависимости от США в ключевых вопросах обороны, считает немецкий эксперт по безопасности Андреа Роттер.

Европа может стать сильнее и самостоятельнее в военной сфере, но полной независимости от Соединённых Штатов не будет. Такое мнение в интервью агентству ЛЕТА высказала руководитель Совета по внешней политике и безопасности немецкого Фонда Ханнса Зайделя Андреа Роттер.

«Европа может значительно укрепить свои оборонные возможности, но в обозримом будущем она не сможет полностью заменить США в сфере безопасности», — подчеркнула эксперт.

По её словам, новая военная стратегия Германии предусматривает превращение страны в сильнейшую конвенциональную военную силу Европы и один из ключевых элементов европейской обороны НАТО. При этом наиболее важные компоненты безопасности по-прежнему остаются тесно связаны с американскими возможностями.

«Германия хочет взять на себя больше ответственности и стать центральным элементом европейской обороны НАТО», — отметила Ротер.

Речь идёт о ядерном сдерживании, стратегической разведке, противоракетной и противовоздушной обороне, а также высокоточных дальнобойных вооружениях. Именно в этих сферах зависимость европейских союзников от США сохранится ещё надолго.

«Когда речь идёт о ядерном сдерживании, стратегической разведке или дальнобойных высокоточных вооружениях, Европа всё ещё в значительной степени зависит от Соединённых Штатов», — пояснила она.

Смена настроений в Германии во многом связана с последними годами отношений с Вашингтоном. По словам Роттер, жёсткая критика Европы со стороны президента США Дональда Трампа заставила многих немцев задуматься о том, насколько надёжной остаётся американская поддержка.

«Высказывания Дональда Трампа стали для многих немцев сигналом о том, что Европе необходимо больше инвестировать в собственную безопасность», — сказала эксперт.

В результате в Германии выросла общественная поддержка укрепления собственной обороны и усиления европейского вклада в безопасность континента.

Что важно знать: речь не идёт о выходе Европы из-под американского «зонтика» безопасности. Скорее, европейские страны стремятся стать более сильными партнёрами внутри НАТО и взять на себя большую часть расходов и ответственности.

Одним из наиболее заметных шагов стало размещение постоянной немецкой бригады в Литве. Кроме того, Германия вместе с Нидерландами участвует в руководстве силами НАТО в регионе Латвии и Эстонии, включая морское направление.

По оценке эксперта, многие оборонные проекты пока находятся на стадии планирования, однако сам курс на усиление армии уже стал устойчивым.

«Мы наблюдаем глубокие изменения в немецком обществе. Вопросы безопасности сегодня воспринимаются совершенно иначе, чем ещё несколько лет назад», — отметила Роттер.

Роттер также признала, что Германия долгое время недооценивала предупреждения союзников из Восточной Европы относительно угроз со стороны России.

«Нам следовало внимательнее прислушиваться к партнёрам из Восточной Европы, которые гораздо раньше предупреждали об угрозах со стороны России», — сказала она.

Теперь, по её словам, ситуация изменилась, а Берлин стремится доказать партнёрам свою готовность брать на себя лидерскую роль.

Одновременно Германия всё активнее ищет новые форматы сотрудничества в сфере безопасности. Если раньше основное внимание уделялось общеевропейским механизмам и тесному взаимодействию с Францией, то сейчас Берлин всё чаще поддерживает создание коалиций стран, готовых быстро реализовывать конкретные оборонные проекты.

Среди перспективных форматов сотрудничества эксперт назвала Веймарский треугольник, который объединяет Германию, Францию и Польшу.

«Сегодня всё большее значение приобретают гибкие коалиции государств, готовых быстро принимать решения и реализовывать совместные проекты», — считает Роттер.

Ещё одним направлением становится космическая безопасность. До 2030 года Германия планирует вложить в развитие космических возможностей более 35 миллиардов евро. Это примерно в три раза больше, чем Франция намерена инвестировать за тот же период.

Особое внимание уделяется не только защите спутников и систем наблюдения, но и активным мерам противодействия угрозам в космосе.

«Ещё несколько лет назад идея активной защиты немецких интересов в космосе вызвала бы серьёзные политические споры. Сегодня отношение к этому заметно изменилось», — отметила эксперт.

Изменилось и отношение общества. Если раньше идеи активной киберобороны или военных возможностей в космосе вызывали серьёзные споры, то теперь всё больше немцев считают такие меры необходимыми для сдерживания потенциальных противников.

По мнению эксперта, Германия вступила в период крупнейшей трансформации своей оборонной политики за последние десятилетия.

«Мы находимся в начале масштабного процесса переосмысления роли Германии в европейской безопасности», — заявила Роттер.

Однако даже на фоне этих изменений трансатлантический союз и поддержка США останутся основой европейской безопасности.

«Независимо от того, насколько сильнее станет Европа, трансатлантическое партнёрство останется краеугольным камнем её безопасности», — заключила эксперт.