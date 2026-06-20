Германия намерена стать ведущей военной силой Европы и взять на себя больше ответственности за безопасность континента. Однако даже масштабное перевооружение не избавит Европу от зависимости от США в ключевых вопросах обороны, считает немецкий эксперт по безопасности Андреа Роттер.
Европа может стать сильнее и самостоятельнее в военной сфере, но полной независимости от Соединённых Штатов не будет. Такое мнение в интервью агентству ЛЕТА высказала руководитель Совета по внешней политике и безопасности немецкого Фонда Ханнса Зайделя Андреа Роттер.
«Европа может значительно укрепить свои оборонные возможности, но в обозримом будущем она не сможет полностью заменить США в сфере безопасности», — подчеркнула эксперт.
По её словам, новая военная стратегия Германии предусматривает превращение страны в сильнейшую конвенциональную военную силу Европы и один из ключевых элементов европейской обороны НАТО. При этом наиболее важные компоненты безопасности по-прежнему остаются тесно связаны с американскими возможностями.
«Германия хочет взять на себя больше ответственности и стать центральным элементом европейской обороны НАТО», — отметила Ротер.
Речь идёт о ядерном сдерживании, стратегической разведке, противоракетной и противовоздушной обороне, а также высокоточных дальнобойных вооружениях. Именно в этих сферах зависимость европейских союзников от США сохранится ещё надолго.
«Когда речь идёт о ядерном сдерживании, стратегической разведке или дальнобойных высокоточных вооружениях, Европа всё ещё в значительной степени зависит от Соединённых Штатов», — пояснила она.
Смена настроений в Германии во многом связана с последними годами отношений с Вашингтоном. По словам Роттер, жёсткая критика Европы со стороны президента США Дональда Трампа заставила многих немцев задуматься о том, насколько надёжной остаётся американская поддержка.
«Высказывания Дональда Трампа стали для многих немцев сигналом о том, что Европе необходимо больше инвестировать в собственную безопасность», — сказала эксперт.
В результате в Германии выросла общественная поддержка укрепления собственной обороны и усиления европейского вклада в безопасность континента.
Что важно знать: речь не идёт о выходе Европы из-под американского «зонтика» безопасности. Скорее, европейские страны стремятся стать более сильными партнёрами внутри НАТО и взять на себя большую часть расходов и ответственности.
Одним из наиболее заметных шагов стало размещение постоянной немецкой бригады в Литве. Кроме того, Германия вместе с Нидерландами участвует в руководстве силами НАТО в регионе Латвии и Эстонии, включая морское направление.
По оценке эксперта, многие оборонные проекты пока находятся на стадии планирования, однако сам курс на усиление армии уже стал устойчивым.
«Мы наблюдаем глубокие изменения в немецком обществе. Вопросы безопасности сегодня воспринимаются совершенно иначе, чем ещё несколько лет назад», — отметила Роттер.
Роттер также признала, что Германия долгое время недооценивала предупреждения союзников из Восточной Европы относительно угроз со стороны России.
«Нам следовало внимательнее прислушиваться к партнёрам из Восточной Европы, которые гораздо раньше предупреждали об угрозах со стороны России», — сказала она.
Теперь, по её словам, ситуация изменилась, а Берлин стремится доказать партнёрам свою готовность брать на себя лидерскую роль.
Одновременно Германия всё активнее ищет новые форматы сотрудничества в сфере безопасности. Если раньше основное внимание уделялось общеевропейским механизмам и тесному взаимодействию с Францией, то сейчас Берлин всё чаще поддерживает создание коалиций стран, готовых быстро реализовывать конкретные оборонные проекты.
Среди перспективных форматов сотрудничества эксперт назвала Веймарский треугольник, который объединяет Германию, Францию и Польшу.
«Сегодня всё большее значение приобретают гибкие коалиции государств, готовых быстро принимать решения и реализовывать совместные проекты», — считает Роттер.
Ещё одним направлением становится космическая безопасность. До 2030 года Германия планирует вложить в развитие космических возможностей более 35 миллиардов евро. Это примерно в три раза больше, чем Франция намерена инвестировать за тот же период.
Особое внимание уделяется не только защите спутников и систем наблюдения, но и активным мерам противодействия угрозам в космосе.
«Ещё несколько лет назад идея активной защиты немецких интересов в космосе вызвала бы серьёзные политические споры. Сегодня отношение к этому заметно изменилось», — отметила эксперт.
Изменилось и отношение общества. Если раньше идеи активной киберобороны или военных возможностей в космосе вызывали серьёзные споры, то теперь всё больше немцев считают такие меры необходимыми для сдерживания потенциальных противников.
По мнению эксперта, Германия вступила в период крупнейшей трансформации своей оборонной политики за последние десятилетия.
«Мы находимся в начале масштабного процесса переосмысления роли Германии в европейской безопасности», — заявила Роттер.
Однако даже на фоне этих изменений трансатлантический союз и поддержка США останутся основой европейской безопасности.
«Независимо от того, насколько сильнее станет Европа, трансатлантическое партнёрство останется краеугольным камнем её безопасности», — заключила эксперт.
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