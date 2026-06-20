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Радикальный серб Шешель в 72 года не прочь стать президентом 0 63

В мире
Дата публикации: 20.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Гаагский сиделец ныне бережет здоровье.

Его партия уже начала распространять в социальных сетях агитационные материалы.

Лидер Сербской радикальной партии Воислав Шешель заявил, что может вновь выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Сербии, однако подчеркнул, что окончательное решение по этому вопросу пока не принято.

По его словам, возможность выдвижения уже рассматривается, но официального решения еще нет, поскольку руководство партии не проводило заседание ее центрального комитета.

«Я рассматриваю такую возможность. Однако это пока не является официальным решением, потому что у нас еще не было заседания "Центрального отечественного правления"», - заявил Шешель в интервью агентству Beta.

Политик добавил, что ожидает внесения своей кандидатуры на рассмотрение партийного руководства. При этом он отметил, что пока неизвестно, когда именно в Сербии состоятся следующие президентские выборы.

Ранее Сербская радикальная партия начала распространять в социальных сетях агитационные материалы с изображением Шешеля и лозунгом: «Сербия, все знают кто. Президент». Также партия публикует и другие предвыборные слоганы, в том числе «Радикалы побеждают» и «У нас одна Родина».

Воислав Шешель (род. 11 октября 1954, Сараево, ФНРЮ) — сербский политический деятель, лидер Сербской радикальной партии с 1991 года. Доктор юридических наук (1976). Четыре раза был кандидатом на пост президента Республики Сербия. Вице-премьер Правительства Республики Сербия (1998—2000), глава общины Земун (1996—1998).

Более 11 лет находился в камере предварительного заключения тюрьмы Гааги в качестве обвиняемого судебного процесса Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ). В 2009—2012 годах МТБЮ трижды выносил Шешелю обвинительные приговоры по второстепенным делам. Шешель находился в КПЗ с 24 февраля 2003 года, что, по мнению судьи МТБЮ Жан-Клода Антонетти, является мировым рекордом для развитых стран. 12 ноября 2014 года условно освобождён из предварительного заключения по состоянию здоровья и вернулся в Белград, а 31 марта 2016 года был полностью оправдан Международным уголовным трибуналом по бывшей Югославии. В апреле 2018 года оправдательный приговор был отменён, Шешеля приговорили к 10 годам тюрьмы, но зачли 12 лет, проведённых ранее под стражей.

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#выборы #президент #Сербия #социальные сети #политика
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