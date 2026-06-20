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Блокированы дороги и заканчивается топливо: в Боливии объявили чрезвычайное положение 0 27

В мире
Дата публикации: 20.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Правительство Боливии
ФОТО: пресс-фото

Президент Боливии Родриго Пас объявил чрезвычайное положение на всей территории страны после более чем шести недель протестов, вызванных экономическими реформами и ухудшением социально-экономической ситуации.

Власти Боливии ввели чрезвычайное положение после затянувшегося политического и социального кризиса, который охватил страну на фоне экономических реформ нового правительства. С соответствующим заявлением выступил президент Родриго Пас, находящийся у власти немногим более семи месяцев.

По словам главы государства, решение было принято после того, как власти исчерпали возможности для переговоров с протестующими и достигли соглашений с частью профсоюзных организаций.

«Мы исчерпали все возможности для диалога и приняли решение объявить чрезвычайное положение на всей территории страны», — заявил Пас в телевизионном обращении.

Незадолго до этого правительство подписало соглашение с крупнейшим профсоюзным объединением страны — Центральной организацией трудящихся Боливии (COB). Однако договорённости не устроили все протестующие группы, и часть акций продолжилась. Причиной массового недовольства стали экономические меры правительства, направленные на преодоление самого тяжёлого кризиса в стране за последние четыре десятилетия.

После прихода к власти Родриго Пас начал масштабные реформы, включая сокращение государственных субсидий на топливо и пересмотр экономической политики. Новый президент также восстановил отношения с США, которые в последние годы находились в состоянии серьёзного охлаждения.

Что важно знать: протесты начинались как социально-экономические акции с требованиями повышения зарплат и стабилизации поставок топлива. Однако со временем они приобрели политический характер, а среди требований всё чаще звучали призывы к отставке президента.

За последние недели протестующие перекрыли дороги, ведущие к столице страны Ла-Пасу. Из-за угрозы беспорядков многие магазины временно прекратили работу. Власти предупреждают, что в отдельных районах начинают ощущаться перебои с поставками продовольствия, медикаментов и топлива.

Ситуация стала серьёзным испытанием для нового президента, который пришёл к власти после выборов, завершивших более чем двадцатилетний период доминирования левых политических сил в Боливии.

Несмотря на частичное соглашение с профсоюзами, напряжённость в стране сохраняется. Введение чрезвычайного положения свидетельствует о том, что власти опасаются дальнейшей эскалации протестов и новых попыток дестабилизации обстановки.

Ближайшие дни покажут, позволит ли этот шаг восстановить контроль над ситуацией или противостояние между правительством и протестующими продолжится.

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#протесты #топливо #Боливия
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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