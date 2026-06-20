Новое здание выстроят для Театра балета Бориса Эйфмана в переулке Декабристов на Васильевском острове — сообщает пресс-служба губернатора Петербурга.

Облик комплекса, анонсированного как «выставочный», согласовал комитет по градостроительству и архитектуре, в здании предполагается зона для подготовки и хранения сценических декораций и реквизита.

Афиша Plus Театры Для Театра Бориса Эйфмана построят комплекс на Васильевском острове Его фасад будет выходить на Уральскую улицу

16 июня 2026, 22:18 8 405 99 комментариев Для Театра Бориса Эйфмана построят комплекс на Васильевском острове | Источник: администрация Санкт-Петербурга Источник: администрация Санкт-Петербурга Новое здание выстроят для Театра балета Бориса Эйфмана в переулке Декабристов на Васильевском острове — сообщает 16 июня пресс-служба губернатора Петербурга.

Облик комплекса, анонсированного как «выставочный», согласовал комитет по градостроительству и архитектуре, в здании предполагается зона для подготовки и хранения сценических декораций и реквизита.

Источник: Администрация Санкт-Петербурга Источник: Администрация Санкт-Петербурга

«При его проектировании особое внимание уделили тому, чтобы новый объект не нарушал исторический контекст района», — прокомментировал Александр Беглов.

В том числе речь идет о визуальной связи с объектом культурного наследия регионального значения — «Комплексом построек Кожевенного завода товарищества „И. А. Осипов и Ко“».

Фасады комплекса, который появится в переулке Декабристов, дом 7, будут обращены к Уральской улице. В Смольном анонсируют на прилегающей территории работы по озеленению и открытую автостоянку. Упоминается, что инвестор также планирует возвести поблизости школу на 825 учеников, детсад на 60 воспитанников и спортивный комплекс.

Ранее в середине мая стало известно, что стоимость контракта на строительство Судебного квартала и Дворца танца Бориса Эйфмана на Тучковом буяне в очередной раз выросла: по данным «Фонтанки», согласно допсоглашению, стоимость увеличили примерно на 5,7 миллиарда рублей. Если раньше стройка стоила 56,9 миллиарда, то теперь 62,5 миллиарда рублей (около 650 000 000 евро).

В марте президент Владимир Путин пообещал сделать всё возможное, чтобы Дворец танца на Тучковом буяне был открыт в юбилейном для Театра Эйфмана 2027 году.

Борис Яковлевич (Янкелевич) Э́йфман (род. 22 июля 1946, Рубцовск, Алтайский край) — советский и российский балетмейстер, художественный руководитель Театра балета Бориса Эйфмана и президент Академии танца Бориса Эйфмана (Санкт-Петербург).

Народный артист Российской Федерации (1996), офицер французского ордена Искусств и литературы (1999), Заслуженный человек Молдавии (2007), Заслуженный деятель Казахстана (2012), лауреат Государственной премии Российской Федерации (1999, 2018), театральных премий «Бенуа танца», «Золотая маска», «Золотой софит» и других наград. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», Почетный доктор Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов (2004).