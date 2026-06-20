Netflix приобрел еще два сезона российского анимационного сериала «Маша и Медведь» и продлил свое соглашение на предыдущие сезоны и спин-оффы популярного шоу, сообщает Deadline.

Стриминговый сервис получил права на восьмой и девятый сезоны мультсериала и сохранил права на показ остальных семи сезонов и спин-оффов «Сказки Маши» и «Страшные сказки Маши».

В Animaccord сообщили, что в новых эпизодах Маша впервые пойдет в детский сад, также в зимних эпизодах появится семья Йети. В студии анонсируют и новые, важные для персонажей сюжетные линии.

Соглашение дает Netflix права на показ «Маши и Медведя» более чем в 100 странах, в том числе — в США, Канаде, Франции, Португалии, Индии, Японии, Южной Корее и Малайзии. Права также распространяются на Ближний Восток и Латинскую Америку.

Animaccord был создан Олегом Кузовковым с нуля в 2008 году. Шоу «Маша и Медведь» невероятно популярно на YouTube, и один из его эпизодов является самым просматриваемым немузыкальным видео на платформе: эпизод под названием «Маша и Медведь: Рецепт катастрофы» набрал более 4,6 миллиарда просмотров.

Ранее издание Variety сообщало, что создатель популярного 3D-анимационного сериала «Маша и Медведь» Олег Кузовков займется производством первого оригинального полнометражного фильма по мотивам мультсериала. Завершить производство планируют к концу 2028 года.

Мультсериал «Маша и Медведь», созданный в 2009 году, до сих пор любят и смотрят по всему миру — но мало кто знает, что создатель легендарных персонажей Олег Кузовков родился 65 лет назад, и вырос на Урале.

— Помните ли свою первую анимацию?

— Как такое забудешь? Конечно, помню — задание «Мячик» на анимационных курсах в «Пилоте». Задача была нарисовать, как мячик скатывается по столу и, подпрыгнув несколько раз, укатывается. Пару дней вместе с трехлетним сыном катали все его мячики всеми возможными способами. Потом несколько дней рисовал, штриховал тени и тому подобное. За это был вознагражден чудом оживания — на экране монтажного стола мячик действительно катился и прыгал. Ничего круче этого я больше не создавал.

— После вы переехали в Лос-Анджелес. Над какими проектами работали за границей?

— Не всё так быстро было. После нескольких лет работы на «Пилоте» мы с Владиком Барбэ (аниматором «Падал прошлогодний снег», режиссером «Коробки с карандашами» и много еще чего) организовали студию «Классика», потом была студия «Нильс», где мы со Славой Ушаковым делали «Человек и кошка», и только после финансового кризиса в августе 1998-го меня занесло в Лос-Анджелес.

— Что вас вдохновило на создание персонажей «Маши и Медведя»?

— Поездка с друзьями в Крым. Двухметровый папочка круглосуточно носился за своей малолетней дочкой по всему пляжу. Очень комичная картина была, вдохновляющая.

— Как вы относитесь к некоторым странным теориям о «Маше и Медведе»? Например, есть версия, что Маша — это призрак, который мстит Медведю за свою гибель.

— Да никак. Побочный эффект популярности. Опровергать точно не намерен.

— Многие дети после просмотра мультсериала начинают подражать Маше. Часто ли вы встречались с критикой со стороны родителей?

— Это кто кому подражает. Сериал делается гордыми родителями беспокойных чад. Там полно линий из реальной жизни реальных детишек. Я свою неугомонную сестру в детстве несколько раз «увековечил».