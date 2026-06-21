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«Никто не будет нам диктовать!»: глава МИД Украины поставил на место руководство Польши 0 95

Политика
Дата публикации: 21.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Польша Украина

Продолжают накаляться отношения Киева и Варшавы. Глава МИД Украины Андрей Сибига выступил с серией жестких заявлений в адрес Польши.

Он заявил о росте антиукраинских настроений в Польше и пообещал зеркально отвечать на любые недружественные шаги поляков по отношению к Украине.

"Ни один президент другого государства больше не будет диктовать нам нашу историю. Мы будем зеркалить все шаги, особенно если эти шаги недружественные и пренебрежительные по отношению к нашей стране. Время незамечания прошло", - угрожает Сибига.

Очевидно, Киев начнет лишать высокопоставленных поляков наград Украины. Как это сделала Варшава с орденом, врученным Зеленскому.

Также Сибига дал понять, что под вопросом теперь проведение конференции по восстановлению Украины в Гданьске. По его словам, решение об участии в ней Киева будет принято в понедельник, и должно быть одобрено Зеленским.

"В понедельник мы доложим президенту Украины о готовности к Конференции по вопросам восстановления Украины, последствиях тех или иных решений и условиях ее проведения. По результатам этого президент примет решение", - заявил Сибига.

Тем временем, польское издание Wirtualna Polska представило исследование, согласно которому 58% опрошенных считают, что президент Украины негативно относится к Польше и полякам. При этом лишь 30% придерживаются противоположного мнения.

Для справки: от польского ордена Белого Орла отказались все президенты Украины, которые были им награждены.

Пятый президент Украины Петр Порошенко вечером в субботу отказался от ордена Орла из-за решения польского президента Кароля Навроцкого лишить этой награды Владимира Зеленского.

Перед этим третий президент Украины Виктор Ющенко отказался от ордена. Второй президент Украины Леонид Кучма стал первым из экс-президентов, который отказался от этого ордена, которым его наградили в 1997 году.

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#Польша #Украина #дипломатия #политика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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