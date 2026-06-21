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Давно заказывали в Интернете? В Латвии и ЕС водится новая пошлина 3 3341

Наша Латвия
Дата публикации: 21.06.2026
BB.LV
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С 1 июля на все малогабаритные посылки, заказанные напрямую из третьих стран, будет применяться таможенная пошлина в размере трех евро, установленная Европейской комиссией.

Малогабаритными считаются посылки, стоимость которых не превышает 150 евро. Посылки большей стоимости облагались таможенным сбором и ранее, и в их случае размер пошлины зависит от стоимости товара.

Размер пошлины составляет 3 евро за каждую товарную группу. «На практике это означает, что если вы закажете три пары брюк, пошлина составит 3 евро. Но если вы закажете брюки, триммер для газона и половник, то пошлина составит уже 9 евро, поскольку речь идет о трех разных товарных группах», – пояснил коммерческий директор Omniva Свен Кукемельк.

Пошлина распространяется только на товары, приобретенные напрямую из третьих стран. Если интернет-магазин находится за пределами Европейского союза, но товар отправляется с промежуточного склада в ЕС, то он уже прошел таможенное оформление, и дополнительная пошлина не взимается.

На подарки, отправленные от одного частного лица другому, пошлина не распространяется.

При использовании крупных платформ электронной коммерции клиент уплачивает пошлину интернет-магазину при оформлении заказа, и никаких дополнительных действий от него не требуется. Интернет-магазин и Omniva организуют декларирование товара и уплату пошлины за клиента. «Точно так же, как при оформлении заказа вы сразу оплачиваете не только товары, но и доставку, вы увидите и таможенную пошлину, оплатив все одним платежом», – пояснил Кукемельк.

Важно отметить, что таможенная пошлина не подлежит возврату. Если интернет-магазин позволяет вернуть товар и получить возмещение его стоимости, то уплаченная пошлина не возвращается.

Omniva предупреждает, что в связи с введением новой пошлины могут участиться случаи мошенничества, когда для вымогательства денег у клиентов используются названия Налогово-таможенного департамента или курьерских компаний.

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#торговля #мошенничество #пошлина #таможня #интернет-магазин
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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