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Еда через три часа и компенсация до 600 евро. Что авиакомпании будут должны пассажирам? 0 114

Наша Латвия
Дата публикации: 21.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Аэропорт
ФОТО: Unsplash.com

Европейский парламент и Совет Европейского союза (ЕС) достигли предварительного соглашения о пересмотре правил защиты прав авиапассажиров, сообщила пресс-секретарь Европарламента в Латвии Кристине Лиепиня.

Согласно новым положениям, пассажиры сохранят право на возврат стоимости билета или изменение маршрута, а также смогут требовать компенсацию в случае задержки рейса более чем на три часа, отмены рейса менее чем за 14 дней до вылета или отказа в посадке.

Размер компенсации будет зависеть от дальности полета: 250 евро - для рейсов до 1500 км, 400 евро - от 1500 до 3500 км и 600 евро - для более дальних рейсов.

Для дальнемагистральных рейсов авиакомпании смогут сократить компенсацию на 50%, если пассажиру предложен альтернативный маршрут до конечного пункта назначения или если задержка прибытия не превысит четырех часов.

Компенсация не будет выплачиваться в случаях, когда задержка или отмена вызвана чрезвычайными обстоятельствами, не зависящими от авиаперевозчика. В перечень таких обстоятельств войдут, в частности, стихийные бедствия, военные действия, неблагоприятные погодные условия, действия неуправляемых пассажиров, а также забастовки сотрудников аэропортов, служб аэронавигации и наземного обслуживания.

При этом авиакомпании будут обязаны обеспечивать пассажиров прохладительными напитками каждые два часа ожидания, питанием через три часа, а при длительных задержках - размещением в гостинице на срок до трех ночей.

Перевозчики также должны будут в течение четырех дней после сбоя предоставить пассажирам в электронном виде четкие инструкции по подаче заявления на компенсацию.

У пассажиров будет девять месяцев на подачу заявления, а у авиакомпаний - 30 дней на выплату компенсации либо предоставление обоснованного отказа с разъяснением порядка подачи жалобы.

Пассажиры с инвалидностью и ограниченной подвижностью получат право на компенсацию, помощь и изменение маршрута, если опоздают на рейс из-за того, что аэропорт своевременно не обеспечил необходимое сопровождение.

Кроме того, пассажирам, сопровождающим детей до 14 лет, без дополнительной платы будет гарантировано место рядом с ребенком. Такое же право получат пассажиры с инвалидностью, лица с ограниченной подвижностью и беременные женщины.

Кроме того, как мы уже писали новые правила также закрепляют право бесплатно провозить в салоне один личный предмет, например небольшую сумку или рюкзак. Авиакомпании, посредники и поисковые сервисы будут обязаны с самого начала бронирования указывать полную стоимость билета с учетом ручной клади. Вместе с тем перевозчики смогут предлагать более дешевые тарифы пассажирам, путешествующим без ручной клади.

Пассажирам больше не придется платить за исправление орфографических ошибок в имени или фамилии, а также за получение распечатанного посадочного талона после прохождения регистрации на рейс.

Соглашение также предусматривает право получать посадочный талон в цифровом формате без использования специальных приложений. Кроме того, пассажиру не смогут отказать в посадке из-за предъявления распечатанной версии электронного посадочного талона.

В соответствии с процедурой третьего чтения достигнутое соглашение должно быть отдельно одобрено Европарламентом и Советом ЕС после юридической проверки документа. Голосование в Европарламенте планируется провести на июльской пленарной сессии.

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#Европарламент #компенсация #билеты #Евросоюз
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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