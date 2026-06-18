Исследователи предложили необычный способ оценить максимальную продолжительность существования человечества. Теория, известная как «аргумент Судного дня», позволяет с вероятностью 95% определить верхнюю границу истории нашей цивилизации. Однако многие ученые считают такие расчеты слишком упрощенными. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на работу ученых и публикацию в журнале Scientific American .

В основе исследования лежит так называемый принцип Коперника — идея о том, что человечество не занимает какого-либо особого положения во Вселенной. Авторы работы из Миланского университета предположили, что современные люди живут не в уникальный период истории, а находятся в случайной точке общего существования человеческого рода.

Для расчетов ученые использовали оценку общего числа людей, когда-либо живших на Земле. По современным подсчетам, за всю историю человечества родилось около 117 миллиардов человек.

Далее исследователи сделали статистическое допущение: с вероятностью 95% нынешнее количество людей, когда-либо существовавших, составляет не менее 5% от общего числа людей, которые когда-либо появятся на свет.

Для объяснения своей логики авторы приводят пример с двумя коробками, наполненными пронумерованными шарами. Если человек случайно вытаскивает шар с номером 4, гораздо вероятнее, что он находится в коробке с десятью шарами, а не со ста тысячами. По аналогии ученые предполагают, что если уже родилось 117 миллиардов человек, то вероятность появления в будущем десятков триллионов новых людей сравнительно невелика.

На основании этой модели исследователи пришли к выводу, что общее число людей, которые когда-либо будут жить на Земле, с высокой вероятностью не превысит 2,34 триллиона человек.

Если сохранить нынешние демографические тенденции, этот предел может быть достигнут примерно через 17 100 лет. Именно этот срок сторонники теории называют статистической верхней границей существования человечества.

При этом авторы подчеркивают: речь не идет о точном прогнозе глобальной катастрофы. Модель лишь показывает вероятность того, что история человечества не окажется бесконечно долгой. Причиной исчезновения цивилизации теоретически могут стать климатические изменения, крупные войны, пандемии или другие глобальные кризисы.

Кроме того, исследователи рассмотрели альтернативный сценарий, при котором из-за экологических проблем предельная численность населения Земли сократится до двух миллиардов человек. В этом случае население планеты может начать стремительно уменьшаться уже в ближайшие десятилетия. Однако сами авторы называют этот вариант гипотетическим и подчеркивают, что он служит лишь демонстрацией чувствительности демографических моделей к внешним факторам.

«Самая провокационная часть нашей статьи посвящена гипотетическим сценариям будущего», — отмечают исследователи.

Многие специалисты относятся к подобным расчетам скептически. По их мнению, модель не учитывает множество факторов, которые способны радикально изменить будущее человечества, включая освоение других планет, прорывы в медицине, развитие искусственного интеллекта и новые технологии выживания.

Теория «аргумента Судного дня» остается одной из самых спорных концепций современной науки. Ее авторы не утверждают, что человечество действительно исчезнет через 17 тысяч лет, а лишь предлагают статистическую модель оценки будущего. Тем не менее работа вновь напомнила о том, насколько неопределенным остается долгосрочное будущее цивилизации и как сильно на него могут повлиять решения, принимаемые уже сегодня.