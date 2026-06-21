Сергей Чубраев, архивист и коллекционер, сообщил об обнаружении записи песни Виктора Цоя, которая считалась утерянной. По его словам, композиция нашлась на кассете, более 30 лет хранившейся в домашнем архиве жительницы Швеции.

Чубраев рассказал, что в 2020 году к нему попал листок, "исписанный рукой Цоя". "Это был текст песни "Дети минут" ... Тогда официально считалось, что песня утеряна", – пояснил Чубраев.

По словам коллекционера, Цой исполнял эту песню лишь в узком кругу друзей и музыкантов, не включал ее в концертные программы и не записывал в студии, так как не хотел обидеть коллег, которые упоминались в тексте.

Инициировав поиск записи, Чубраев исключил из него страны СНГ: по его оценке, если за три десятилетия материал не обнаружили, вероятность находки там минимальна. Затем он обратился к иностранцам, знакомым с Цоем в 1980-е годы, у которых нередко были при себе камеры, диктофоны и плееры. Среди них была Сара Океррен, приезжавшая в Ленинград из Швеции, чтобы учить русский язык и навестить отца, работавшего генконсулом в СССР.

"Я спросил, слышала ли она эту песню? И она ответила: да, я ее записала на плеер. Это было в 1988 году на вечеринке у Георгия Гурьянова... Виктор решил спеть несколько песен по заказу девушек. В том числе и "Дети минут", – заявил Чубраев.

Два года назад он получил кассету, после чего запись была оцифрована в студии. Считавшуюся утраченной песню Виктора Цоя обнародуют в день его рождения – 21 июня.

Виктор Цой – певец, поэт, музыкант, киноактер, художник, основатель и лидер рок-группы "Кино". Погиб в автокатастрофе под Ригой 15 августа 1990 года в возрасте 28 лет. Считается классиком российского рока, творчество Цоя не утратило среди современных слушателей значимости и популярности, а сам музыкант до сих пор остается кумиром молодежи.