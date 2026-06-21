В ночь на завтра в Латвии ожидается переменная облачность и местами пройдут кратковременные дожди, но в понедельник ожидается преимущественно сухая и теплая погода, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Ночью местами в центральных и восточных районах пройдет кратковременный дождь, локально возможны грозы с сильными ливнями. При слабом ветре в отдельных районах образуется туман, из-за чего ухудшится видимость. Температура воздуха понизится до +13...+18 градусов.

В Риге временами небо будет затягивать облаками, но ночь пройдет без существенных осадков. Ветер прогнозируется слабый, воздух остынет до +15...+16 градусов.

Днем в Латвии будет преимущественно солнечная и сухая погода. Сохранится слабый ветер, столбики термометров поднимутся до отметки +21...+26 градусов, местами в прибрежных районах будет на пару градусов прохладнее.

В Риге в понедельник также ожидается незначительная облачность, без осадков. Продолжит дуть слабый ветер, воздух прогреется до +24...+26 градусов.