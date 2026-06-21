Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Нам бы понедельники взять и отменить? Прогноз погоды на понедельник в Латвии 0 472

Наша Латвия
Дата публикации: 21.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Прогноз погоды

В ночь на завтра в Латвии ожидается переменная облачность и местами пройдут кратковременные дожди, но в понедельник ожидается преимущественно сухая и теплая погода, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Ночью местами в центральных и восточных районах пройдет кратковременный дождь, локально возможны грозы с сильными ливнями. При слабом ветре в отдельных районах образуется туман, из-за чего ухудшится видимость. Температура воздуха понизится до +13...+18 градусов.

В Риге временами небо будет затягивать облаками, но ночь пройдет без существенных осадков. Ветер прогнозируется слабый, воздух остынет до +15...+16 градусов.

Днем в Латвии будет преимущественно солнечная и сухая погода. Сохранится слабый ветер, столбики термометров поднимутся до отметки +21...+26 градусов, местами в прибрежных районах будет на пару градусов прохладнее.

В Риге в понедельник также ожидается незначительная облачность, без осадков. Продолжит дуть слабый ветер, воздух прогреется до +24...+26 градусов.

×
Читайте нас также:
#Рига #погода #ветер #Латвия #прогноз #дождь #температура #туман
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Испанский слизень
Изображение к статье: Граница
Изображение к статье: Пьяный за рулем
Изображение к статье: Погода

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Теория, известная как «аргумент Судного дня», позволяет с вероятностью 95% определить верхнюю границу истории нашей цивилизации.льно исчезнет?
Lifenews
Изображение к статье: Маск
В мире
Изображение к статье: Посылка
Наша Латвия
3
Изображение к статье: Вирус
В мире
Изображение к статье: Значок с флагами Украины и Польши
В мире
1
Изображение к статье: Месси
В мире
Изображение к статье: Теория, известная как «аргумент Судного дня», позволяет с вероятностью 95% определить верхнюю границу истории нашей цивилизации.льно исчезнет?
Lifenews
Изображение к статье: Маск
В мире
Изображение к статье: Посылка
Наша Латвия
3

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео