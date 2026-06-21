В европейских городах заметно преобладание женщин над мужчинами. Лидером по этому показателю стала Рига, где на каждые 100 мужчин приходится 126 женщин. На втором месте — Порту (122,7%), на третьем — Саламанка (120,6%), пишет World Visualised.

В топ-15 входят четыре португальских города (Порту, Лиссабон, Фуншал и Брага), а также испанские Саламанка, Мадрид и Доностия-Сан-Себастьян. Столицы Центральной и Восточной Европы — Варшава, Будапешт, Бухарест и Братислава — также имеют ощутимый гендерный дисбаланс. Недостаток мужчин ощущается также в греческих Салониках и итальянской Флоренции.

Основная причина — разница в продолжительности жизни. В странах ЕС женщины живут в среднем на несколько лет дольше мужчин, поэтому во многих городских районах численно преобладает женское население.

Свою роль играет и миграция. Университетские центры (Саламанка, Коимбра, Варшава) привлекают студенток и молодых специалисток. Одновременно из некоторых регионов наблюдается отток мужчин трудоспособного возраста в поисках работы. В Риге и Бухаресте дисбаланс формировался десятилетиями из-за экономических преобразований и мобильности рабочей силы.

Позиция Португалии отражает демографические и социальные тренды: в стране одно из самых возрастных населений в Европе, а женщины активно стремятся к высшему образованию и карьере в здравоохранении и сфере услуг. Порту и Лиссабон также привлекают новых жителей благодаря экономическому росту, туризму и международным инвестициям, сохраняя высокий уровень занятости женщин.