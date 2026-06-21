Ученые представили необычный расчет, который, по их словам, позволяет оценить максимальный срок существования человечества. Концепция, известная как «аргумент Судного дня», вызвала бурную дискуссию в научном сообществе: одни называют ее провокационной, другие — несостоятельной.

В чем суть теории?

В основе расчета лежит Коперниковский принцип — идея о том, что человечество не занимает какого‑то особого места во Вселенной. Исследователи из Миланского университета применили этот принцип к истории вида: в статье для авторитетного Scientific American они предположили, что современные люди находятся в случайной точке на общей временной линии человечества, а не на ее необычно раннем отрезке.

Отправная точка анализа — оценка общего числа людей, когда‑либо живших на Земле: по подсчетам, это примерно 117 миллиардов человек. Далее математики делают следующее допущение: с вероятностью 95% эти 117 миллиардов составляют как минимум 5% от общего числа людей, которые когда‑либо будут существовать.

Чтобы объяснить логику, ученые приводят аналогию с пронумерованными шарами. Представьте две коробки: в одной 10 шаров, в другой — 100 тысяч. Если вы вытащили шар с номером 4, вероятнее всего, он из меньшей коробки. По той же логике, если уже родилось 117 миллиардов людей, маловероятно, что в будущем появятся десятки триллионов новых поколений.

Как сделали прогноз

Исходя из этих предположений, общее число людей, которые когда‑либо будут жить, не превысит 2,34 триллиона (117 миллиардов × 20, поскольку 100 % — это в 20 раз больше, чем 5%).

По мнению ученых, при текущих показателях рождаемости человечество достигнет этого порога примерно через 17100 лет. Сторонники теории утверждают, что это и есть статистический верхний предел существования нашего вида.

Иными словами, с вероятностью 95% человечество может исчезнуть в течение следующих 17100 лет — будь то изменение климата, ядерная война, пандемия или иная глобальная катастрофа.

За что критикуют эту модель расчетов

Многие ученые скептически относятся к этой модели. Они указывают на то, что расчет основан на чрезмерно упрощенных допущениях и игнорирует целый ряд факторов, способных кардинально изменить будущее. Например, гипотетическую колонизацию других планет, некий технологический прорыв, который полностью изменит условия выживания, медицинские открытия, позволяющие серьезно продлить жизнь.

Кстати, по другому сценарию, смоделированному исследователями, «грузоподъемность» Земли резко снизится до двух миллиардов человек из‑за экологических кризисов. В таком случае численность населения может сократиться вдвое уже к 2064 году. Однако авторы подчеркивают: их расчеты — не прогноз, а иллюстрация того, насколько чувствительна динамика популяций к резким изменениям.

«Самая провокационная часть нашей статьи посвящена гипотетическим сценариям будущего», — заявили ученые.

По материалам Daily Mail.