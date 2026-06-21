Новый доклад ООН разрушает надежду на энергоэффективность искусственного интеллекта (ИИ). К 2030 году дата-центры могут потребить 3% мировой энергии, а расход воды на охлаждение побьёт рекорд питьевых нужд всего человечества.

Тревожные цифры

Сторонники ускоренного строительства вычислительных мощностей часто используют один и тот же аргумент: со временем алгоритмы искусственного интеллекта станут бережливее и начнут тратить всё меньше киловатт. Звучит разумно, но выводы нового доклада ООН рисуют диаметрально противоположную картину. Исследователи прямо заявляют: ставка на будущую энергоэффективность ИИ — ловушка. Как ни парадоксально, чем экономичнее становится каждая отдельная операция, тем быстрее растёт совокупное энергопотребление.

Цифры выглядят тревожно. По оценкам авторов работы, к рубежу 2030 года на долю систем с искусственным интеллектом придётся порядка 3% всей электроэнергии на планете. Чтобы осознать масштаб, достаточно вспомнить: только за прошлый год центры обработки информации израсходовали столько же электричества, сколько вся Саудовская Аравия — один из мировых лидеров по этому параметру. Углеродный след от такой активности достигнет уровня выбросов Великобритании. Но, пожалуй, самый острый вопрос — это вода. Объём жидкости, необходимый для отвода тепла от серверных установок, превысит годовую потребность всего населения Земли в питьевой воде.

Если прогнозы о двукратном скачке энергопотребления сбудутся, последствия придётся исправлять десятилетиями. Чтобы нейтрализовать выбросы парниковых газов, вызванные работой ИИ, потребуется высадить около 6,7 миллиарда деревьев в течение десяти лет. Инфраструктура искусственного интеллекта запросит примерно 9,3 триллиона литров воды для охлаждения. А территория, занятая дата-центрами, может занять более 15 тысяч кв.км (для сравнения — это почти две Абхазии или полторы Ямайки).

Угольный парадокс в цифровом мире

Почему же более совершенные технологии не сохраняют ресурсы, а, наоборот, их истощают? Объяснение авторы доклада находят в классическом экономическом принципе, известном как «парадокс Джевонса».

В XIX веке британский учёный Уильям Стэнли Джевонс обратил внимание на странную закономерность: когда в Англии научились использовать уголь эффективнее, его добыча не сократилась. Произошло обратное: дешёвый и доступный уголь хлынул в новые отрасли промышленности, спрос взлетел до небес, и общее потребление ископаемого топлива только выросло.

Сегодня, предупреждает ООН, ровно тот же сценарий разворачивается с искусственным интеллектом. Снижение затрат на одну операцию (будь то генерация текста, распознавание изображения или написание кода) делает ИИ доступным для миллионов новых задач. Компании, которые раньше не могли позволить себе вычислительные мощности, теперь активно их внедряют. Государства находят всё больше сфер применения. В итоге экономия на единицу услуги полностью съедается многократным ростом количества самих услуг.

Чтобы выбраться из этой ловушки, ООН предлагает набор мер. Развитие ИИ должно опираться на четыре столпа: прозрачность, экологическую ответственность, справедливость и международную кооперацию. В документе особо подчёркивается: учитывать воздействие на природу необходимо на всём жизненном цикле технологии — от выплавки металлов для чипов до утилизации вышедших из строя серверов. Исследователи также напоминают, что не все ИИ-задачи одинаково прожорливы. Генерация видео и сложное моделирование требуют несопоставимо больше ресурсов, чем текстовая переписка с чат-ботом. Выбор конкретной модели и сценария её использования определяет экологический след так же сильно, как и общая популярность технологии.