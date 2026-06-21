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Тайн в мире больше не осталось: ИИ взломает любую защиту 0 38

Техно
Дата публикации: 21.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Искусственный интеллект
ФОТО: LETA

Модель искусственного интеллекта Mythos от компании Anthropic за несколько часов взломала базы американской разведки АНБ, заявил ее шеф Джошуа Радд.

«Генерал Джошуа Радд, возглавляющий Агентство национальной безопасности США и Киберкомандование Пентагона, сообщил: Mythos «проникла практически во все наши засекреченные системы не за недели, а за часы»», - пишет The Economist.

Власти США потребовали немедленно отключить доступ к новейшим ИИ-моделям Fable 5 и Mythos 5, сославшись на соображения национальной безопасности.

Причем доступ, как указывает The Economist, был ограничен даже для ближайших союзников, включая страны разведывательного альянса Five Eyes — Великобританию, Канаду, Австралию и Новую Зеландию.

Компания Anthropic, которая поддерживает семейство ИИ-моделей Claude⁠, сообщила, что получила соответствующее предписание вечером 12 июня. В результате доступ к двум новым моделям будет приостановлен для всех пользователей, чтобы обеспечить соблюдение требований американских властей. Остальные модели Anthropic продолжат работу.

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#искусственный интеллект #кибербезопасность #взлом #национальная безопасность
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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