Латвийские Почётные семьи (Goda ģimenes) до 17 июля могут подать заявку на бесплатную передачу на утилизацию асбестосодержащего шифера, сообщили в Министерстве климата и энергетики.

Асбестовый шифер по-прежнему считается одним из самых опасных строительных материалов. Попадая в воздух, его волокна могут представлять серьёзную угрозу для здоровья. Несмотря на это, на крышах многих зданий в Латвии до сих пор сохраняется значительное количество такого покрытия, поэтому его безопасный демонтаж и утилизация остаются актуальной задачей.

В рамках Программы поддержки по утилизации асбеста, которая продолжится и в 2026 году при финансовой поддержке Латвийского фонда охраны окружающей среды, многодетные семьи смогут бесплатно избавиться от опасного материала.

Согласно условиям программы, от одного домохозяйства может участвовать один заявитель. На утилизацию можно передать от 0,2 тонны (примерно 10 листов) до 3 тонн (около 150 листов) шифера. Недвижимость, на которой находится материал, должна принадлежать заявителю или находиться в его совместной собственности, при этом объект не должен использоваться для коммерческой деятельности.

Программа полностью покрывает расходы на упаковку, погрузку, транспортировку и захоронение асбестосодержащего шифера на полигоне. Общий объём финансирования на этом год составляет 300 тысяч евро.

Министр климата и энергетики Янис Витенбергс отметил, что за предыдущие два года программа вызвала большой интерес у жителей страны.

По мнению редакции bb.lv, предложение было бы, действительно, полезным, если бы господин министр и нашел возможности для оплаты профессионального демонтажа этого шифера с крыш, во время чего эта асбестовая пыль, чаще всего и образуется. А так, конечно, - это пыль в глаза со стороны министра: испанский стыд и за него и за его пиар-команду...