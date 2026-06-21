С начала года в Беларусь выехали 23 885, а в Россию - 11 439 граждан Латвии, рассказали в Государственной пограничной охране.

Служба государственной безопасности (СГБ) неоднократно публично призывала жителей Латвии воздержаться от поездок в Россию и Беларусь из-за высоких рисков разведывательной деятельности, вербовки и провокаций.

СГБ подчеркивает, что объектом интереса российских и белорусских спецслужб может стать любой человек, независимо от его профессии или доступа к секретной информации. При этом возможности латвийских учреждений по оказанию помощи гражданам, оказавшимся в сложной ситуации в России или Беларуси, ограничены.

По оценке службы, российские и белорусские спецслужбы активно пользуются возможностью допрашивать и вербовать иностранцев на своей территории, где обладают широкой свободой действий. Для склонения людей к сотрудничеству они могут прибегать к агрессивным и противоправным методам.

Тем, кому все же необходимо посетить одну из этих стран, СГБ рекомендует не брать с собой основной мобильный телефон, особенно если в нем хранится служебная или конфиденциальная информация. Во время пограничного контроля данные устройства могут быть скопированы, а сам телефон - заражен шпионским программным обеспечением. Более безопасным вариантом считается использование телефона с предоплаченной SIM-картой, от которого после поездки можно избавиться. Также рекомендуется не брать с собой компьютер, флеш-накопители и другие носители данных.

По данным СГБ, выявление потенциальных объектов для вербовки может начинаться уже на пунктах пограничного контроля. Представители спецслужб могут выдавать себя за пограничников или действовать под прикрытием сотрудников правоохранительных органов либо других государственных учреждений России и Беларуси. Кроме того, интересующая их информация может быть получена и в ходе обычного разговора.

Служба также предупреждает, что сотрудники российских и белорусских спецслужб могут в агрессивной и ультимативной форме обвинять человека в совершении нарушений или преступлений, а затем пытаться склонить его к сотрудничеству в обмен на освобождение от ответственности либо упрощенное прохождение пограничного контроля.

В случае подозрений на контакт с представителями российских или белорусских спецслужб СГБ призывает незамедлительно сообщать об этом по круглосуточному телефону 67208964 или по электронной почте [email protected].