Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии в сотрудничестве с Государственной пожарно-спасательной службой в воскресенье распространил предупреждения о возможной грозе в отдельных регионах Латвии и сильной жаре в Риге.

Гроза с сильными ливнями и местами с градом ожидается в воскресенье в первой половине дня местами на западе Латвии, однако в течение дня грозовые облака соберутся и на востоке страны. Это предупреждение действует c самого утра и до 21:00.

Также распространено предупреждение об ожидающейся грозе в Риге в период с 11:00 до 14:00. Грозу могут сопровождать сильные ливни и град.

Во второй половине дня в Риге ожидается сильная жара - температура воздуха поднимется до +27 градусов. Это предупреждение действует с 13:00 до 18:00.