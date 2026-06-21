Несмотря на развернутые в преддверии Янова дня кампании и призывы не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения, в субботу полиция задержала 18 нетрезвых водителей.

В 12 случаях за вождение в нетрезвом состоянии начаты уголовные процессы, а в шести - процессы об административном правонарушении.

В рамках четырех уголовных процессов у пьяных водителей конфискованы транспортные средства, а в восьми случаях с них будет взыскана в пользу государства денежная сумма, которая может достигать стоимости транспортного средства.

За прошедшие сутки на дорогах Латвии Госполиция констатировала много других нарушений, в том числе 240 случаев превышения разрешенной скорости и 16 случаев агрессивного стиля управления транспортным средством.

В целом в сфере дорожного движения Госполиция за 24 часа оформила 626 протоколов об административных правонарушениях.