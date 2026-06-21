Вице-премьер и министр национальной обороны Польши заявил, что польско-украинские отношения переживают серьёзный кризис, а дальнейшая эскалация играет исключительно на руку Кремлю.

Косиняк-Камыш подчеркнул, что текущая ситуация развивается по крайне опасному сценарию. По его словам, вопросом будущего этих отношений сейчас задаются абсолютно все поляки — как те, кто безоговорочно поддерживает Украину с первого дня войны, так и сторонники жестких мер.

Заявление прозвучало на фоне дипломатического скандала, вызванного решением президента Польши Кароля Навроцкого лишить Владимира Зеленского Ордена Белого Орла, что спровоцировало массовый отказ украинских топ-чиновников и экс-президентов от польских наград, - сообщает Польское радио на русском.