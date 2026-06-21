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«Ситуация развивается по крайне опасному сценарию» 0 43

В мире
Дата публикации: 21.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Значок с флагами Украины и Польши

Значок с флагами Украины и Польши

Отношения переживают серьезный кризис.

Вице-премьер и министр национальной обороны Польши заявил, что польско-украинские отношения переживают серьёзный кризис, а дальнейшая эскалация играет исключительно на руку Кремлю.

Косиняк-Камыш подчеркнул, что текущая ситуация развивается по крайне опасному сценарию. По его словам, вопросом будущего этих отношений сейчас задаются абсолютно все поляки — как те, кто безоговорочно поддерживает Украину с первого дня войны, так и сторонники жестких мер.

Заявление прозвучало на фоне дипломатического скандала, вызванного решением президента Польши Кароля Навроцкого лишить Владимира Зеленского Ордена Белого Орла, что спровоцировало массовый отказ украинских топ-чиновников и экс-президентов от польских наград, - сообщает Польское радио на русском.

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#Польша #Украина #кризис #Зеленский #дипломатия #кремль #политика
Автор - Абик Элкин
Редактор: Абик Элкин
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