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Уйдет в отставку уже завтра? 0 36

В мире
Дата публикации: 21.06.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: Премьер-министр Великобритании

Премьер-министр Великобритании

Уже почти ясен и приемник.

Стармер может объявить об отставке уже завтра, пишут британские СМИ. По их данным, давление на премьер-министра Великобритании внутри его Лейбористкой партии растет, и уже 22 июня Кир Стармер может объявить о сроках своего ухода. В качестве причин называется личная непопулярность действующего главы правительства, а также обрушившиеся на него в последнее время политические удары.

Так, 11 июня подал в отставку глава Минобороны Джон Хили. Он раскритиковал премьера и Минфин за нежелание выделить достаточно денег на оборону. Еще одним сильным ударом для Стармера стала уверенная победа на довыборах в парламент в округе Мейкерфилд, одержанная мэром графства Большой Манчестер Энди Бернемом над кандидатом от правопопулистской партии Reform UK.

"Для депутатов от Лейбористской партии, отчаявшихся найти способ противостоять партии Найджела Фараджа, теперь появился претендент на лидерство", - пишет BBC.

Именно Бернем считается наиболее вероятным следующим лидером лейбористов и премьер-министром Соединенного Королевства. Обсуждается также кандидатура бывшего министра здравоохранения Уэса Стритинга.

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#выборы #Великобритания #парламент #правительство #Кир Стармер #отставка #политика
Автор - Абик Элкин
Редактор: Абик Элкин
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