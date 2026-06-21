В Аргентине открыли самую высокую статую футболиста Лионеля Месси. Высота монумента восьмикратному обладателю «Золотого мяча» и чемпиону мира составляет 26 метров, сообщает телеканал TyC Sports.
Автором проекта стал скульптор Альдо Бероиса. Вес статуи составялет 70 тонн.
Ранее в начале июня в индийской Калькутте демонтировали 21-метровую статую аргентинского нападающего. Причиной стали жалобы на возможную неустойчивость конструкции при сильном ветре.
Лионелю Месси 38 лет. С 2023 года он выступает за американский «Интер Майами». До этого футболист играл за французский «Пари Сен-Жермен» и испанскую «Барселону».
В составе «Барселоны» Месси четыре раза выиграл Лигу чемпионов, а также трижды становился победителем Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира. В составе сборной Аргентины он выиграл чемпионат мира в 2022 году, стал серебряным призёром турнира в 2014 году, завоевал золото Олимпийских игр в 2008 году и дважды выиграл Кубок Америки — в 2021 и 2024 годах.
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