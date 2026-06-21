Автором проекта стал скульптор Альдо Бероиса. Вес статуи составялет 70 тонн.

Ранее в начале июня в индийской Калькутте демонтировали 21-метровую статую аргентинского нападающего. Причиной стали жалобы на возможную неустойчивость конструкции при сильном ветре.

Лионелю Месси 38 лет. С 2023 года он выступает за американский «Интер Майами». До этого футболист играл за французский «Пари Сен-Жермен» и испанскую «Барселону».

В составе «Барселоны» Месси четыре раза выиграл Лигу чемпионов, а также трижды становился победителем Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира. В составе сборной Аргентины он выиграл чемпионат мира в 2022 году, стал серебряным призёром турнира в 2014 году, завоевал золото Олимпийских игр в 2008 году и дважды выиграл Кубок Америки — в 2021 и 2024 годах.