Вот некоторые из них...

Павел Корчагин, «Как закалялась сталь»

Дебютной и одновременно судьбоносной ролью актера стал Павел Корчагин в экранизации романа Николая Островского 1973 года. Этот образ сделал двадцатитрёхлетнего артиста звездой экрана. Его Корчагин — не плакатный герой-комсомолец, а живой человек, способный на глубокие чувства и сомнения. Конкин сыграл несгибаемого революционера неожиданно лирично и интеллигентно, за что мгновенно получил признание зрителей и критиков.

Старший лейтенант Владимир Шарапов, «Место встречи изменить нельзя»

Но культовой, безусловно, стала роль старшего лейтенанта Владимира Шарапова в легендарном фильме Станислава Говорухина 1979 года. В паре с бескомпромиссным Жегловым в исполнении Владимира Высоцкого его честный и принципиальный оперативник расследует дела банды «Чёрная кошка». Интересно, что сам Конкин считал эту работу неудачной, полагая, что его персонаж получился слишком прямолинейным.

Младший лейтенант Игорь Суслин, «Аты-баты, шли солдаты...»

В 1976 году режиссёр Леонид Быков пригласил актёра на роль младшего лейтенанта Игоря Суслина в свой последний фильм «Аты-баты, шли солдаты...».

Конкин сыграл вчерашнего школьника, который на войне из полуребёнка превращается в командира взвода. Вместе с восемнадцатью молодыми бойцами его герой ценой собственной жизни останавливает немецкие танки. Примечательно, что Быков изначально хотел исполнить эту роль сам, но в итоге доверил её Конкину, и актёр справился блестяще, показав трагедию юности, сгорающую в огне сражений.

Младший брат Сергея, «Романс о влюблённых»

Совсем иное амплуа раскрылось в мелодраме Андрея Кончаловского «Романс о влюблённых» 1974 года. Здесь Конкин сыграл младшего брата главного героя — роль лирическую и камерную, далёкую от батальных сцен. Эта работа продемонстрировала его драматический диапазон и умение быть убедительным в интимных человеческих историях.

Доктор Робинсон, «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна»

Запоминающейся, хоть и эпизодической, стала работа доктора Робинсона в музыкальной экранизации «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна» 1981 года, поставленной Говорухиным. В этом фильме актёр появился в роли врача, которого убивает Индеец Джо — небольшой, но яркий штрих в творческой палитре Конкина.

... Помимо богатой фильмографии, насчитывающей более 20 фильмов и 7 сериалов, Владимир Конкин известен и как талантливый актёр озвучивания. Именно его голосом говорят Чудовище в советском мультфильме «Аленький цветочек» и Фарамир в российской дублированной версии «Властелина колец».