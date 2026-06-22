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Новым премьером может стать горячий сторонник социализма 0 91

В мире
Дата публикации: 22.06.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: Энди Бернем

Энди Бернем

Кто заменит ушедшего в отставку Кира Стармера?

После отставки Кира Стармера новым премьером Великобритании может стать Энди Бернем. В Лейбористской партии харизматичного 56-летнего экс-мэра Манчестера считают фаворитом в борьбе за пост лидера партии и политиком, способным вывести ее на новый курс. DW собрала ключевые факты о нем.

Выходец из рабочей среды. Энди Бернем родился и вырос под Ливерпулем. Его отец работал инженером в British Telecom, а мать - регистратором в медклинике. Окончив католическую школу, будущий кандидат учился в Кембриджском университете. В 14 лет, под влиянием забастовки шахтеров, Энди вступил в Лейбористскую партию.

Опытный политик. В 2001 году Бернем впервые избрался в Палату общин. В кабинетах Тони Блэра и Гордона Брауна он занимал высокие посты. В 2017 году стал мэром Большого Манчестера и дважды переизбирался. К его достижениям относят развитие общественного транспорта при сохранении доступных цен. Другие приоритеты Бернема - жилье и медицина.

Победил правого популиста. Бернем одержал уверенную победу на довыборах в парламент в округе Мейкерфилд, намного опередив кандидата от набравшей в последнее время популярность в Британии правопопулистской партии Reform UK. Теперь экс-мэр Манчестера снова войдет в Палату общин - необходимое условие для того, чтобы возглавить правительство.

"Сторонник социализма, ориентированный на интересы экономики". Так Бернем описал свои взгляды в интервью BBC. Он критиковал "Брекзит", а во время пандемии требовал от тогдашнего премьера-консерватора Бориса Джонсона большей поддержки для пострадавших от локдаунов. Своего однопартийца Стармера Бернем критиковал за сокращение соцвыплат.

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#выборы #парламент #Британия #общественный транспорт #политика
Автор - Абик Элкин
Редактор: Абик Элкин
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