«Право и справедливость» и президент одержимы всем, что связано с Германией.

Европейцы защищаются от угрозы российской агрессии. Польша – единственный член НАТО, граничащий как с Россией, так и с Украиной – на протяжении более четырех лет, несмотря на вторжение Москвы в соседние страны, стремится укрепить свою оборону. В целом в стране сложился жесткий антироссийский консенсус. Однако есть нюансы. Внутриполитическая борьба привела к тому, что консерваторы-националисты вытащили из запасников антинемецкую риторику. Поэтому оборонный союз с Германией в Польше сопровождается спорами.

Будущее американских войск на континенте оказалось под вопросом. США изменили трансатлантической солидарности и оказались ненадежным партнером. В итоге Польша, давно ориентированная именно на США, вынужденно усилила свою приверженность договорам с европейскими союзниками. Теперь министры обороны Польши и Германии должны подписать в Варшаве соглашения, приуроченные к 35-летию Договора о добрососедстве 1991 года. Тогда он открыл новую главу в отношениях после холодной войны и биполярного мира. Польша была сателлитом СССР и членом Варшавского договора — антинатовского военного блока.

С тех пор много воды утекло. Отношения между Варшавой и Берлином улучшились после возвращения к власти проевропейски ориентированного Дональда Туска. Это последовало за годами напряженности в отношениях при правлении евроскептиков, правонационалистических правительств в Варшаве.

По словам представителей Варшавы, достигнутые в среду соглашения будут основываться на существующей рамочной программе 2011 года. Она охватывает сотрудничество в Балтийском море, инфраструктуру и кибербезопасность. Они не станут включать положения о взаимной безопасности, выходящие за рамки существующих обязательств НАТО и ЕС.

Польские СМИ сообщали о планах заключения более амбициозного пакта. Но правительство Туска выбрало урезанный вариант, ожидая сопротивления со стороны президента-националиста Кароля Навроцкого и его консервативной партии “Право и справедливость” (PiS). В Польше специфическое двоевластие, которое частично парализует прагматику.

«Всем известно, что партия «Право и справедливость» и президент одержимы всем, что связано с Германией. Поэтому, конечно, он наложит вето», — заявил министр иностранных дел Радослав Сикорский польским СМИ в этом месяце. Он имел в виду Навроцкого.

Польские националисты на протяжении многих лет подпитывали глубоко укоренившиеся в стране, сильно пострадавшей во время Второй мировой войны, подозрения в отношении Германии. Хотя в новом веке это выглядит как эксплуатация предрассудков малограмотной части общества. А Туска считают германофилом.

Оборонный союз: сотрудничество в Балтийском море

Навроцкий – консерватор-популист, характерный союзник американского лидера Дональда Трампа. Он до сих пор не ратифицировал договор, подписанный с Великобританией. Хотя казалось бы если кому он и нужен, так это именно Польше.

Варшава сочла соглашения с Лондоном и Парижем историческими и подписала их на уровне глав государств. А немецкие соглашения будут подписаны только на министерском уровне.

Тем не менее, соглашение предусматривает активизацию военной координации между соседями для более тесного сотрудничества в Балтийском море, в области космического сотрудничества, критической инфраструктуры и кибербезопасности.

Это также может открыть путь для помощи Польше в укреплении её восточных границ.

Пётр Шиманский, научный сотрудник Варшавского центра восточных исследований, заявил, что эти соглашения будут важны, учитывая «повышенную бдительность НАТО, в том числе усилия по защите критически важной подводной инфраструктуры и мониторингу теневого флота».

Ревность поляков

В то время как соглашения будут подписаны в Варшаве, министр иностранных дел Сикорский будет находиться в Берлине для переговоров со своим немецким коллегой Йоханном Вадефулем.

Как сообщило министерство иностранных дел Варшавы, обе стороны проведут «политические консультации, посвященные двусторонней политике, политике безопасности и обороны, которые подтвердят их приверженность продолжению поддержки Украины».

Эта встреча состоялась спустя несколько дней после того, как Туск раскритиковал союзников. Они де не привлекли Польшу к недавним переговорам по Украине в Лондоне. Туску важно оказать, что Польша имеет большой вес в Европе. Союзники это недоучитывают.

«Я сказал ему, что с польской точки зрения любые соглашения, в которых Польша не участвовала, не будут нами соблюдаться. Они не будут для нас обязательными». Это сказал Туск, по его словам, в телефонном разговоре с Фридрихом Мерцем после лондонских переговоров.

Варшава также критически отнеслась к предложениям некоторых стран ЕС, включая Германию, о возобновлении диалога с Кремлем для прекращения войны на Украине. У Польши сильная армия и минимум иллюзий насчет договороспособности Путина.

Польско-германские соглашения были достигнуты в преддверии саммита НАТО в Анкаре в следующем месяце. Там европейцы намерены действовать согласованно. Присутствие США на континенте, как ожидается, станет центральным пунктом переговоров.

Сокращение возможностей США будет означать усиление роли Польши и Германии. Так заявил заместитель министра обороны Польши Павел Залевский. Оборонный союз становится вынужденной неизбежностью.